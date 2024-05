Kia EV3 : ce nouveau SUV électrique arrive bientôt

Kia EV3

Le Kia EV3 s’annonce : il sera officiellement présenté le 23 mai 2024. Ce nouveau SUV sera le véhicule électrique le moins cher de la gamme Kia, il sera donc très attendu en Europe ! Sa commercialisation est prévue pour le second semestre 2024, c’est donc demain.

Une gamme électrique qui s’étend

Comme de nombreux constructeurs, Kia poursuit le développement d’une gamme spécifique de voitures électriques.

Le design de ce futur Kia EV3 repose sur le langage « Opposites United » , ou l’alliance des contraires. Il s’inspire donc logiquement du plus gros des véhicules électriques de Kia, le grand EV9. Son style devrait donc largement s’en inspirer, à l’image par exemple des blocs optiques verticaux à l’avant, qui font écho aux feux arrière également verticaux même s’ils s’étendent légèrement sur le hayon…

Ces premières images nous montrent aussi des passages de roues bien marqués façon SUV avec des protections noires, ainsi qu’un pavillon de toit avec un effet flottant au niveau des custodes arrière. On s’attend logiquement à un profil épuré, avec des poignées de portes escamotables. Kia avait dévoilé en octobre 2023 un concept annonçant cet EV3, qui donnait déjà la tendance en matière de style.

Ce SUV compact électrique sera donc très moderne dans son design, et s’annonce aussi particulièrement bien doté en équipement de série.

Techniquement ce nouveau SUV sera basé sur la plate-forme E-GMP.

Son gabarit exact n’est pas encore connu : il devrait mesurer entre 4,40 et 4,55 m, au risque d’être très proche du e-Niro. Mais celui-ci commence à dater et pourrait alors prochainement disparaitre, tout simplement !

Positionné au niveau des SUV compacts, le Kia EV3 viendra donc affronter en France les Peugeot e-3008 et Renault Scénic E-TECH, mais aussi le nouvel Opel Grandland. Et même s’il est plus grand, le Tesla Model Y demeure un rival lui aussi…

Kia prépare un autre modèle électrique qui devrait lui aussi rendre l’offre électrique plus abordable : une berline inédite, l’EV4.

Kia EV3