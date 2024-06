Audi A6 e-tron : toutes les infos sur ce futur modèle électrique

Audi A6 e-tron – illustration : Kolesa

Du côté d’Audi, de nombreux changements sont à venir. La nomenclature de la gamme va ainsi être totalement chamboulée, puisque les modèles impairs seront exclusivement électriques alors que les modèles impairs désigneront les modèles thermiques. La future Audi A6 ne sera donc qu’un modèle électrique, alors qu’il faudra se tourner vers la future A7 pour du thermique.

Cette nouvelle Audi A6 Avant e-tron entièrement électrique a déjà été repérée en phase de tests à maintes reprises, et viendra ainsi concurrencer la future BMW i5 Touring.

Une nouvelle plate-forme PPE pour l’A6 e-tron

L’A6 Avant e-tron viendra rejoindre la version cinq portes Sportback, et toutes deux seront disponibles dans une version sportive S6. Les nouveaux modèles de l’A6 e-tron reposent sur la même plateforme Premium Platform Electric (PPE) que le prochain SUV Q6 e-tron d’Audi, développée en collaboration avec Porsche, et qui partagera de nombreuses caractéristiques avec le nouveau Porsche Macan EV.

Cette plateforme utilise une architecture électronique 800V qui permet une recharge rapide allant jusqu’à 270 kW. Dans le Q6 e-tron, cela permet une recharge de 5 à 80 % en environ 25 minutes, tandis que 10 minutes de recharge peuvent fournir une autonomie supplémentaire de 300 km environ.

Si l’A6 Avant utilise la même chaîne cinématique que le Q6 e-tron étroitement lié, elle devrait présenter une configuration à double moteur pour une traction intégrale avec 388 ch de puissance. Elle sera alimentée par un pack de batteries de 100 kWh ( 94,9 kWh en capacité nette ). L’unité de 100 kWh sera la plus grande batterie offerte sur l’A6 e-tron et l’A6 Avant e-tron, bien que des modèles moins puissants avec une seule option de moteur soient également envisagés pour la suite. En entrée de gamme, une version propulsion de 326 ch avec un seul bloc à l’arrière devrait arriver peu de temps après le lancement.

Avec la combinaison la plus efficace d’éléments de groupe motopropulseur, on peut s’attendre à une autonomie pouvant aller jusqu’à 650 km environ sur une seule charge. La version S6 e-tron pourrait elle, atteindre une puissance de 517 ch, mais ne sera pas aussi bien placée en autonomie…

Il y a un potentiel pour un modèle RS6 e-tron spécialement conçu en tête pour les prochaines années, mais les prototypes que nous avons aperçus jusqu’à présent sont l’A6 ou l’A6 Avant, qui partageront le même style et la même carrosserie.

Un design proche du concept

Le style de l’A6 Avant e-tron concept suit de près celui de la version berline révélée l’année précédente, avec un langage de design qui préfigure les futures Audi électriques. À l’avant, il y a une grande calandre « Singleframe » qui intègre des graphismes noirs contrastés et des prises de refroidissement latérales pour les moteurs, la batterie et les freins, avec un badge Audi illuminé.

Les phares sont incroyablement minces, de type LED matriciel numérique, qui utilisent la technologie de projection. De plus, à la manière du concept A6 e-tron, lorsque ce prototype Avant est stationné, il peut projeter des vidéos sur un mur pour permettre aux passagers de jouer à des jeux, par exemple. De nombreux projecteurs LED autour de la voiture permettent également de projeter des signaux, des messages et des effets d’éclairage sur le sol – y compris des informations sur les changements de direction liés aux indicateurs pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Les rétroviseurs sont des modèles à caméras, comme Audi a déjà pu en équiper le gros SUV Q8 e-tron.

La lunette arrière est fortement effilée, et il semble que le camouflage cache une barre lumineuse OLED sur toute la largeur, qui s’étendra sur le hayon. En outre, à la manière d’Audi, la lunette arrière est fortement inclinée, avec une barre lumineuse OLED sur toute la largeur, capable d’afficher une variété de signatures lumineuses en 3D et de graphiques, située sur le hayon.

L’A6 Avant e-tron arrivera cette année, un peu après le lancement du modèle Sportback en forme de berline et du nouveau Q6 e-tron officialisé il y a quelques semaines déjà. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer à l’électricité, les modèles A6 à combustion existants devraient continuer sous le nom d’A7 !