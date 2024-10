Audi Q6 Sportback e-tron : ce n’est plus qu’une question de temps

Audi Q6 Sportback e-tron – rendu : Kolesa

L’Audi Q6 e-tron, avec son design innovant et sa nouvelle plateforme technologique PPE, a déjà marqué un tournant dans l’histoire des SUV électriques de la marque. Toutefois, Audi ne compte pas s’arrêter là. L’arrivée prochaine d’une version Sportback de ce modèle emblématique s’annonce tout aussi prometteuse, avec des changements principalement esthétiques, notamment une silhouette plus aérodynamique de SUV Coupé. Ce choix permettrait à Audi de compléter sa gamme avec une variante plus sportive et stylée, tout en conservant les bases technologiques déjà solides du Q6 e-tron.

Un design coupé pour renforcer l’attrait visuel

Le Q6 e-tron Sportback sera principalement différencié par sa ligne de toit inclinée qui lui donnera un caractère plus dynamique, comparé à la version SUV classique. Si le modèle standard se concentre sur l’espace intérieur et le confort, le Sportback se positionne davantage sur l’esthétique et l’élégance. Ce type de design est très prisé par les clients qui recherchent un véhicule offrant un compromis entre le style distinctif d’un coupé et la polyvalence d’un SUV.

La face avant conservera probablement les éléments distinctifs introduits sur le Q6 e-tron, comme la calandre Singleframe fermée et les projecteurs à double étage avec feux diurnes numériques, mais le profil arrière adoptera une inclinaison plus marquée, typique des SUV coupé. Ce design inspiré d’un coupé contribuera également à améliorer l’aérodynamisme, réduisant ainsi la résistance au vent, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l’autonomie électrique.

Même technologie, mais un attrait supérieur

Comme l’Audi Q6 e-tron Sportback ne différera pas du Q6 e-tron en termes de technologie, les caractéristiques de la plateforme PPE continueront à offrir un niveau de performance élevé. Avec sa batterie de 100 kWh et son système de charge rapide de 270 kW, le Sportback promet de maintenir les mêmes performances d’autonomie, avoisinant les 625 km en cycle WLTP. Ces spécifications techniques en font une alternative compétitive aux modèles premium sur le marché, tels que les BMW iX et Tesla Model X.

L’intérieur du Q6 e-tron Sportback reprendra également les innovations technologiques du modèle standard, avec le Audi virtual cockpit de 11,9 pouces, le large écran tactile MMI de 14,5 pouces et les systèmes d’assistance de dernière génération. L’architecture électronique E3, plus rapide et efficace, garantira que le Sportback reste à jour technologiquement pour plusieurs années à venir.

Audi Q6 Sportback e-tron – rendu : Kolesa

Un véhicule plus orienté vers le plaisir de conduite

La silhouette plus aérodynamique du Sportback ne sera pas seulement un atout visuel, elle devrait aussi améliorer le comportement sur route. En abaissant légèrement le centre de gravité et en affinant l’écoulement de l’air autour du véhicule, cette version du Q6 e-tron pourrait offrir une meilleure stabilité à haute vitesse.

Deux versions seront disponibles, à savoir le Q6 e-tron Sportback et le SQ6 e-tron Sportback. Le modèle standard développera 285 kW (soit 388 ch), tandis que la version SQ6, plus puissante, atteindra 517 ch. Cette dernière pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, se positionnant ainsi comme un sérieux concurrent pour des véhicules comme le BMW iX M60 ou le Mercedes AMG EQE SUV.

Un segment en pleine expansion

Le segment des SUV Coupé continue de croître en Europe, avec des silhouettes qui ne servent pas seulement à l’esthétique mais aussi à l’efficience. L’arrivée du Q6 e-tron Sportback s’inscrit parfaitement dans cette tendance. En plus d’offrir les performances électriques impressionnantes du Q6 e-tron standard, la version Sportback permettra à Audi de se distinguer encore davantage dans le segment des SUV premium, face à ses concurrents directs.

Audi a déjà prouvé avec d’autres modèles Sportback, comme les Q3 et Q5, que ce format plaît énormément aux clients qui ne veulent pas choisir entre style et fonctionnalité. L’Audi Q6 e-tron Sportback ne devrait pas déroger à cette règle, et pourrait s’imposer comme la carrosserie la plus vendue du modèle.

La présentation de cette nouveauté se rapproche, nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet rapidement !