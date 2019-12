Opel Corsa-e Rally : du rallye électrique !

Opel Corsa-e Rally

La nouvelle Opel Corsa va inaugurer l’ADAC Opel e-Rally Cup, dont les inscriptions s’ouvrent pour la saison 2020/2021.

Il s’agit de la première voiture de rallye 100 % électrique ! Comme vous pouvez le voir sur ces images, la voiture est basée sur la Corsa 5 portes, la seule carrosserie disponible. Elle reprendra le même moteur électrique de 100 kW, ou 136 ch, mais disposera de trois modes de conduite spécifiques. Le mode compétition permet de disposer du couple et de la puissance maximale, le tout sur 60 km maximum. Le mode pluie est adaptée aux surfaces glissantes avec un couple adapté. Et enfin le mode Eco sera utilisé entre les étapes et pour rejoindre les stands.

« Nous avons deux objectifs, » déclare Jörg Schrott, directeur d’Opel Motorsport. « Les deux voitures font autant de kilomètres que possible, afin de recueillir le maximum de données à un stade précoce. Nous n’avions pas d’exemple d’une voiture de rallye électrique que nous aurions pu étudier. Donc, au début, nous avons dû faire confiance à des calculs et des simulations. Celles-ci sont progressivement remplacées par des données réelles. L’accent est également mis sur les demandes et la gestion de la température de la batterie, ainsi que sur l’adaptation du logiciel. Je suis très heureux de pouvoir annoncer que notre programme se déroule bien. »

Pour l’instant le programme de développement se poursuit, et Opel compte produire une quinzaine de voitures dès l’été prochain. Une manière de promouvoir la voiture électrique populaire, moins élitiste que la Formule E !

Opel Corsa-e Rally

Opel Corsa-e Rally

Opel Corsa-e Rally

Opel Corsa-e Rally

Opel Corsa-e Rally