Fiat 500L Sport : finition unique !

Chez Fiat, on simplifie la gamme de la 500L avec une unique version Sport ! Cette version est bien équipée avec en série des jantes alliage 17″, des vitres arrière surteintées, et une finition titane sur les coques de rétroviseurs les contours de feux arrière et les poignées de portes.

L’équipement de série comprend également :

Les capteurs de pluie et de luminosité,

Les feux de jour à LED,

Les projecteurs antibrouillard,

Les radars anti-collision et de recul

La climatisation automatique,

Le réglage lombaire du siège conducteur,

Le régulateur de vitesse

Le système UConnect de 7 » compatible avec Apple Carplay et Android Auto

Les vitres arrière électriques

Fiat propose en option un pack confort avec caméra de recul, éclairage de sol, tablettes aviation, rétroviseurs rabattables, et siège passager ajustable en hauteur pour 500 euros. Un second pack confort Plus ajoute en plus le toit panoramique pour un total de 1100 euros.

Curieusement la Fiat 500L Sport privilégie le diesel qui représente 3 des 4 motorisations au catalogue, alors que le diesel est en chute constante en France.

500L Sport essence 1.4 95 ch S&S : 18 490 €

500L Sport Diesel 1.3 Mjt 95 ch : 22 490 €

500L Sport Diesel 1.3 Mjt 95 ch BVA : 23 490 €

500L Sport Diesel 1.6 Mjt 120 ch : 23 490 €

