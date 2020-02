Renault Mégane 2020 : les nouveautés

2020 – Nouvelle Renault MEGANE R.S. Line

La Renault Mégane restylée est désormais officialisée ! Celle qui ne parvient à battre la Peugeot 308 sur le marché français s’offre un léger lifting pour sa seconde partie de carrière, et aussi quelques nouveautés. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le facelift concerne tout autant la berline que le break, ainsi que les Mégane R.S et R.S Trophy.

A l’avant les projecteurs sont désormais Full LED, et ce sur toute la gamme. Adieu aux projecteurs halogène ! Le bouclier est redessiné, avec une nouvelle prise d’air et des déflecteurs dynamiques. La calandre reçoit une « animation chromée » de série dès le troisième niveau de finition. De profil les changements concernent les ailes retouchées, un éclairage de porte, ou encore de nouvelles jantes alliage de 16 à 18″. A l’arrière là aussi les feux fonctionnent entièrement à led et bénéficient de clignotants dynamiques, comme sur les dernières Audi ! Leur couleur les différencie de la phase 1, tout comme le bas du bouclier arrière.

Dans la gamme, l’ancienne Mégane GT Line est remplacée par la Mégane R.S Line. Le concept reste le même : offrir à la Mégane un look plus sportif, avec par exemple un bouclier avec extracteur arrière et deux sorties d’échappement.

La Renault Mégane évolue également à l’intérieur avec un tableau de bord numérique devant le conducteur. Un écran de 10,2″ remplace les traditionnels compteurs et permet également d’afficher la navigation. Au centre de la planche de bord, un nouvel écran de 9,2″ est mis en place comme tablette centrale très bien intégrée.

Parmi les motorisations, la grande première est l’arrivée d’une Mégane hybride rechargeable. Cette Mégane E-TECH plug-in est la première Mégane électrifiée proposée par la marque depuis la première génération apparue il y a 25 ans. La motorisation de 160 ch est associée à une batterie de 9,8 kWh, qui autorise 50 km d’autonomie et même jusqu’à 65 km en cycle urbain. Cela en fait la première Mégane Z.E, elle dispose du même système que le Captur E-TECH hybride rechargeable.

Hormis cette version inédite, la Renault Mégane sera toujours proposée avec des moteurs 100 % thermiques. En diesel l’offre sera limitée au 1.5 Blue dCi en 95 et 115 ch, principalement pour les flottes d’entreprise. En essence la gamme est constituée du 1.3 TCe proposé en 4 niveaux de puissance : 100, 115, 140 et 160 ch. Renault annonce aussi l’arrivée prochaine d’une Mégane 1.0 TCe de 120 ch.

Et au sommet de la gamme, malgré les impératifs de descendre le niveau des rejets de CO2, les Mégane R.S et R.S Trophy de 300 ch ont le bonheur d’être reconduites.

