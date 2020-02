L’Alfa Romeo Giulietta tire sa révérence

Lancée en mars 2010 lors du salon de Genève à l’occasion du centenaire d’Alfa Romeo, la Giulietta aura connu une très longue carrière. Un modèle de cette catégorie est renouvelé en principe au bout de 6 ou 7 ans, voire moins pour une compacte japonaise ! Avec 10 ans au compteur, l’Alfa Giulietta aura fait plus que résister.

Elle laissera donc seulement deux modèles dans la gamme Alfa Romeo : les Giulia et Stelvio. Mais un deuxième SUV doit voir le jour cette année : le Tonale.

Alfa Romeo Giulietta

En attendant la disparition complète, Alfa Romeo propose des Giulietta Super 1.6 JTD 120 en location longue durée à partir de 189 euros par mois. Et pour un achat classique, la marque annonce même 6000 euros de remise.

En occasion, il est facile de trouve un bel exemplaire de Giulietta. Près de 1600 exemplaires sont en vente sur leboncoin, dont les deux tiers en motorisation diesel.

Il est fort dommage que cette compacte n’ait pas été renouvelée : les SUV ne répondent pas à toute la demande du marché, et les compactes demeurent un segment à fort volume. Le mariage entre FCA et PSA pourrait toutefois permettre d’étoffer la gamme Alfa Romeo en utilisant une plate-forme PSA. On peut alors espérer voir revenir une nouvelle Giulietta sur la plate-forme de la Peugeot 308 III !