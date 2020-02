Peugeot Landtrek : le pick-up international

Peugeot Landtrek

Peugeot est en bonne forme, et la marque ne progresse pas seulement en Europe : elle cherche à augmenter ses parts de marché à l’international. Pour y parvenir, voici un nouveau venu : le Peugeot Landtrek. Ce pick-up arrive dans la catégorie des « pick-up one ton », qui pèse tout de même à hauteur de 2,4 millions d’unités par an dans le monde. Le « one ton » fait référence à la charge utile d’une tonne de ce type de véhicules.

Large de 1,92 m, le Peugeot Landtrek mesure tout de même 5,33 m de longueur en cabine double, et 5,39 m en cabine simple. La version simple cabine peut embarquer 3 « euro-palettes » avec une benne de 2,43 m de long par 1,60 m de large. En double cabine, il faudra se contenter de 2 euro-palettes avec une benne de 1,63 m de long par 1,60 m de large.

En plus de la capacité de chargement allant jusqu’à 1,2 tonne selon les versions, les utilisateurs apprécieront la capacité de remorquage allant jusqu’à 3 tonnes.

Difficile d’être très original dans cette catégorie : le Landtrek fait dans le classique, avec une face avant qui fait référence aux autres modèles de la gamme. C’est donc principalement la calandre verticale qui permet d’identifier l’ADN Peugeot. A l’arrière, il suffirait de retirer le logo pour que personne ne soit capable de trouver aisément le constructeur du modèle !

Mais cela trahit en fait l’origine chinoise de ce modèle, conçu avec Changan.

Peugeot Landtrek

Peugeot n’a pas lésiné sur l’habitacle, qui peut accueillir jusqu’à 6 personnes. La planche de bord adopte un dessin très actuel, et s’offre la présence d’un large écran de 10″ à son sommet.

Le lancement du nouveau Peugeot Landtrek se déroulera tout d’abord en Amérique latine, et en Afrique subsaharienne. Il ne faudra pas attendre ce nouveau pick-up en Europe : il n’a pas été développé pour, et cela n’est pas prévu au programme !

Cela se comprend en étudiant les motorisations proposées : un bloc diesel 1.9 de 150 ch à distribution à chaîne, ou un bloc turbo-essence 2,4 L qui développe 210 ch et 320 Nm. Ce dernier permet ainsi de choisir entre boîte manuelle et boîte automatique Punch à 6 rapports.

En version de base, le Landtrek est une propulsion. Son niveau de motricité va donc augmenter avec son niveau de chargement ! En version 4X4, une molette permet au conducteur de sélectionner un mode de conduite standard ou un mode à rapports courts pour les fortes pentes et les pistes avec une faible adhérence.

Peugeot espère conquérir une place dans un segment convoité, où la concurrence japonaise est déjà très bien établie avec les Mitsubishi L200 et Toyota Hilux.

Peugeot Landtrek

Peugeot Landtrek

Peugeot Landtrek