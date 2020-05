Pièces détachées : en trouve-t-on pour tous types de véhicules ?

Lorsque vous utilisez régulièrement une voiture, il est évident que vous ferez face à des pannes qui vous amèneront à acheter des pièces de rechange. Cependant, trouver les pièces détachées adaptées et robustes n’est pas toujours une mince affaire, d’autant plus lorsque vous conduisez un modèle récent. Aujourd’hui, les composants de rechange sont nombreux sur le marché et il est fort probable que vous ayez du mal à vous décider. Vous avez donc le choix entre les pièces d’occasion, reconditionnées ou neuves. Par conséquent, afin de prendre la meilleure décision, il est essentiel d’avoir un minimum de connaissance dans le secteur de la mécanique auto et de savoir où trouver les pièces de rechange pour votre véhicule.

Acheter des pièces d’occasion chez votre garagiste

Depuis le 1er avril 2019, les garagistes ont désormais l’obligation de proposer aux clients des pièces auto d’occasion. Cette loi est entrée en vigueur après la publication de l’arrêté du 8 octobre 2018, qui exige que les éléments de rechange issus de l’économie circulaire soient proposés aux propriétaires de véhicules lorsqu’ils amènent leurs autos au garage pour une réparation.

Cette décision est très avantageuse pour les automobilistes, car elle leur permet de réaliser des économies. En effet, lorsqu’il faut changer certaines parties du véhicule, opter pour des pièces auto d’occasion vous revient 30 à 40% moins cher que l’acquisition de pièces neuves pour l’automobile. Pour vous en rendre compte, il suffit de demander à votre garagiste de vous fournir deux devis : un sans les pièces de réemploi et l’autre avec. Vous constaterez immédiatement la différence de coût et l’économie que vous pourrez réaliser après la réparation de votre véhicule.

Pour obtenir les pièces de seconde main, les garagistes s’approvisionnent généralement auprès des centres VHU (véhicule hors d’usage). Ces centres se chargent de récupérer des composants de véhicules envoyés à la casse. Les mécaniciens passent également par le marché d’échange classique des équipementiers, pour les éléments mécaniques tels que les turbos, les démarreurs-alternateurs, les injecteurs, etc. Ces pièces sont reconditionnées par les fabricants qui les conçoivent neuves.

Il est important de savoir que la majorité des pièces détachées sont concernées par cette réglementation. Mais les pièces d’usure telles que les disques, les plaquettes de frein, les liaisons au sol et les éléments de sécurité ne peuvent pas être remplacées par des modèles d’occasion.

Par ailleurs, sachez que rien ne vous oblige à accepter l’utilisation de pièces de réemploi pour la réparation de votre véhicule. De plus, si votre voiture est sous garantie ou s’il s’agit d’un rappel du constructeur, gardez à l’esprit que le professionnel n’a pas le droit de vous proposer des éléments mécaniques d’occasion.

Contacter le fabricant pour obtenir les pièces détachées adaptées

En fonction de l’état et du modèle de votre véhicule, vous ne pourrez pas toujours avoir recours aux pièces de seconde main. Au cas où il s’agirait d’un modèle électrique récent tel que la Nissan LEAF 2020 ou la Tesla Model 3 SR+2020, il est fort probable que votre garagiste ne dispose pas encore des pièces d’occasion adaptées pour la réparation de votre véhicule.

En conséquence, il est recommandé de joindre le constructeur pour commander les éléments nécessaires. Afin d’obtenir une réponse prompte et adaptée, vous pouvez vous adresser au représentant de la marque sur le territoire français. Il s’agit de la meilleure alternative pour s’assurer de la qualité des pièces qui vous seront fournies. Si le constructeur ne possède aucun bureau en France, rendez-vous sur son site internet afin de contacter le service client pour passer votre commande.

Acquérir les pièces de rechange en ligne

De nombreuses plateformes en ligne commercialisent différents types de pièces détachées. Pour trouver celles qui conviennent à votre situation, vous devez vous renseigner auprès de votre garagiste et obtenir les caractéristiques précises des pièces requises. Cela vous évitera de vous retrouver avec des éléments inutilisables et de retarder la réparation de votre voiture.

Une fois livrées, les pièces sont déjà prêtes à être montées. Si vous avez des connaissances dans le domaine de la mécanique auto, vous pourrez les monter vous-même ou avoir recours aux services d’un spécialiste. Sur internet, vous trouverez plusieurs réseaux de professionnels qui acceptent d’intervenir à domicile, pour un prix intéressant.

Mais que vous décidiez de réparer vous-même votre véhicule ou de vous faire aider, sachez que l’achat en ligne des pièces de rechange présente l’avantage d’être plus économique. Sur la toile, les prix sont environ 50% moins élevés que ceux appliqués sur le marché. Outre l’atout économique, l’achat en ligne présente d’autres atouts non négligeables comme un vaste choix de pièces, une assistance technique réactive, etc.

Comment identifier la qualité des pièces auto ?

Pour le bon fonctionnement de votre automobile, il est essentiel d’utiliser des pièces de qualité. De fait, vous devez connaître les différents types de pièces disponibles sur le marché.

Les pièces d’origine : ce sont des accessoires conçus conformément aux normes et aux spécifications de construction données par le fabricant de l’automobile pour la fabrication des pièces destinées à l’assemblage du véhicule concerné.

Pour être certain d’obtenir une pièce de qualité, il est recommandé de se référer aux produits proposés par les marques de renom. Dans le secteur automobile, les constructeurs sélectionnent des sous-traitants capables de produire des pièces pour équiper les véhicules qu’ils produisent.

Par ailleurs, le prix de ces éléments peut également vous renseigner sur leurs performances. Bien que le coût d’un produit ne soit pas le gage de sa véritable valeur, il est important de ne pas descendre en dessous d’un certain seuil pour obtenir un article qui vous donnera une entière satisfaction. Avant de faire un choix définitif, prenez le temps de réaliser un comparatif des offres disponibles sur le marché et privilégiez celle qui correspond le plus à vos besoins et à votre budget.