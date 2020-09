Les photos du nouveau Hyundai Tucson 2021

nouveau Hyundai Tucson 2021

Hyundai nous présente sa nouvelle génération de Tucson. Techniquement, il s’agit du troisième SUV compact nommé Tucson. Mais dans les faits, la génération précédant l’actuel Tucson s’appelait ix35.

Esthétiquement, le Hyundai Tucson 2021 marque une vraie rupture de style avec le modèle actuel. La marque parle même d’une révolution du style Hyundai ! On imagine dès lors que le Tucson devrait inspirer d’autres modèles de la marque dans les prochaines années. Parmi les éléments de style distinctifs, des feux à effet miroir dissimulés dans la calandre. Ce nouveau design Hyundai a été baptisé « Sensuous Sportiness ». Il s’agit pour les designers de la marque coréenne de réhausser le niveau d’émotions, en créant un équilibre entre les proportions, l’architecture, le style et les technologies.

Le nouveau Tucson se tourne vers l’électrification en proposant trois groupes propulseurs électrifiés associés à trois transmissions au choix. En hybridation 48V, les clients auront le choix entre le moteur Smartstream T-GDi 1,6 litre de 150 ch avec transmission à deux roues motrices, et le moteur Smartstream CRDi 1,6 litre de 136 ch avec transmission à deux ou quatre roues motrices.

Une version hybride rechargeable sera proposée courant 2021, sur la base du moteur essence T-GDi 1,6 litre. Mais une autre version hybride fera aussi partie de l’offre dès le lancement, une version qui disposera d’une puissance combinée de 230 ch. Elle associera le moteur T-GDi 1,6 litre à un moteur électrique de 44,2 kW et à une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh.

Hyundai n’a pas non plus oublié les technologies de sécurité et d’aides à la conduite les plus évoluées. Et la liste des équipements disponibles est longue : affichage caméra des angles morts, caméra 360 degrés, système d’assistance active au stationnement à distance, système de feux de route intelligent, assistance à la sortie du véhicule, Assistance active au suivi de voie et au maintien de voie, Alerte de circulation transversale à l’arrière avec fonction freinage, Freinage d’urgence autonome (FCA) avec reconnaissance des véhicules, des piétons et des cyclistes, Régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation avec fonction d’anticipation des virages…

Vous l’aurez compris le nouveau Hyundai Tucson a mis le paquet pour se faire une place au soleil, avec un design innovant, le plein d’équipements et un choix de moteurs au goût du jour avec plusieurs motorisations hybrides.

Il nous manque bien évidemment la gamme et les prix pour savoir si le nouveau Tucson se montrera compétitif face à la concurrence.

