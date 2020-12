Bonus écologique et prime à la conversion 2021 : les montants

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Concept

Un décret paru ce 7 décembre 2020 fixe les montants qui seront accordés pour les primes à la conversion en 2021, ainsi que pour le bonus écologique.

Du fait de la crise sanitaire du COVID 19, les changements n’auront pas lieu au 1er janvier 2021, mais au 1er juillet 2021.

Une baisse de 1000 euros pour le bonus écologique à l’été 2021

A partir du 1er juillet prochain, le montant du bonus actuellement de 7000 euros descendra à 6000 euros pour l’achat d’une voiture électrique neuve de moins de 45000 euros. Et mauvaise nouvelle, la baisse sera renouvelée début 2022 avec un passage à 5000 euros seulement.

Pour les voitures électriques dont le prix neuf est compris entre 45000 et 60000 euros, là encore le montant du bonus actuellement de 3000 euros baissera à 2000 euros l’été prochain, puis à 1000 euros seulement début 2022.

De leur côté les voitures hybrides rechargeables donnent droit à un bonus écologique de 2000 euros, qui lui aussi passera à 1000 euros au 1er juillet, avant de disparaître en 2022.

nouveau Ford Kuga plug-in hybrid

Les changements pour la prime à la conversion en 2021

Maintenue, la prime à la conversion permet toujours d’obtenir une aide financière en mettant à la casse une voiture polluante, dans le cadre de l’achat d’une voiture moins polluante. Il faut mettre au rebut une voiture diesel actuellement immatriculée avant 2011. Mais ce sera plus restrictif à partir de 2021, et cela ne concernera plus que les diesel immatriculés avant 2001 ! Pour les ménages modestes, il sera encore possible d’avoir la prime pour un diesel moins ancien, immatriculé avant 2006.

Pour les voitures essence, il fallait actuellement se séparer d’un modèle immatriculé avant 2006. Il faudra en 2021 se défaire d’une voiture essence bien plus âgée, immatriculée avant 1997 !

C’est donc un vrai durcissement qui sera opéré en 2021. Le montant de la prime à la conversion reste fixé à 2500 euros pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable avec autonomie supérieur à 50 km, neuve ou d’occasion. Les ménages modestes peuvent même bénéficier de 5000 euros, avec des conditions strictes.

Pour une voiture hybride rechargeable d’une autonomie inférieure à 50 km, la prime à la conversion est de 1500 euros.

Et enfin pour l’achat d’une voiture essence ou diesel, seuls les ménages dont le revenu de référence est inférieur à 6300 euros peuvent y accéder, et sous conditions.

Explications sur le site de l’ADEME : prime à la conversion

Un bonus écologique pour les voitures électriques d’occasion

A noter que dès le 8 décembre 2020, les acheteurs de voitures électriques d’occasion pourront bénéficier d’un bonus de 1000 euros. Il sera réservé aux personnes physiques, qui s’engagent à garder la voiture deux ans, et qui vont acheter ou louer un véhicule de plus de deux ans. Ce bonus est cumulable avec la prime à la conversion, pour les personnes éligibles.