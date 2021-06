Renault Clio : adieu Initiale Paris

La Renault Clio RS Line devient la finition haut de gamme de la Clio 5

Renault revoit la gamme de sa Clio 5, qui abandonne sa finition huppée Initiale Paris. Le losange cède ainsi à la mode des finitions sportives qui sont propulsées en finitions supérieures ! Peugeot a ainsi procédé ainsi depuis plusieurs années sur ce segment, depuis le restylage de la première 208.

La Clio la plus haut de gamme sera donc désormais la Clio RS Line. On parle d’ailleurs d’un changement à venir : la marque Renault Sport serait délaissée au profil d’Alpine. Vous pourrez alors vous offrir une Renault Clio Alpine Sport !

Voulue comme le haut de gamme, la Clio Initiale Paris présentait une dotation très complète avec sellerie cuir spécifique, système hifi Bose, chargeur à induction, jantes alliage 17″…

Pour remonter le niveau de sa Clio RS Line, Renault lui ajoute donc de nouveaux équipements de série comme les compteurs numériques 10 pouces, les radars de stationnement avant et le système d’info-divertissement Easy Link avec écran 9,3 pouces. Pour disposer d’une sellerie cuir cela reste possible, à condition de passer par les options. Les sièges chauffants sont encore proposés en supplément, mais le système hifi Bose n’est plus proposé.

La Renault Clio Initiale Paris était apparue sur la deuxième génération de la Clio, après l’arrêt des Clio 1 Baccara. Cette Clio II Initiale Paris jouait alors le haut de gamme avec sellerie cuir et alcantara, housse de costume sous la tablette arrière, éclairage d’ambiance poussé avec éclairage des cave à pieds…, jantes alliage spécifiques, baguettes latérales couleur caisse, phares au xénon. Sans compter la climatisation automatique, le pack visibilité, un vrai haut de gamme pour l’époque !