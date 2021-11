Lancia bientôt de retour en France ?

La marque Lancia sera-t-elle bientôt de retour en France ? Ces dernières années, la marque italienne était moribonde. Aucun nouveau modèle, et une commercialisation restreinte uniquement à l’Italie. Un programme qui se serait certainement soldée par la disparition de la marque, si la fusion entre FCA et PSA n’avait pas eu lieu. Avec le nouveau groupe Stellantis, une nouvelle dynamique émerge. Chaque marque doit être exploitée et rentable.

Bonne nouvelle : Lancia va à nouveau avoir un avenir. Les fans de la marque seront ravis, et on ne peut qu’apprécier de voir renaître une marque qui a un glorieux passé, notamment dans le sport automobile.

la Lancia Ypsilon actuelle n’est plus vendue qu’en Italie

Le patron de Lancia, Luca Napolitano, a confirmé l’arrivée de nouveaux modèles. Premier renouvellement annoncé : celui de la citadine Ypsilon. Auparavant très proche de la Fiat Punto, la future Lancia Ypsilon va pouvoir profiter des soubassements et des motorisations déjà utilisés par les Peugeot 208, Citroën C3 et Opel Corsa. Ce qui permettra de proposer à la fois des Ypsilon essence avec de la micro hybridation 48V, mais également la toute première Lancia électrique !

Cette nouvelle Ypsilon devrait arriver sur le marché dès 2024, et être commercialisée dans plusieurs pays d’Europe dont la France.

Deuxième modèle annoncé : un crossover compact, sur la base des Peugeot 2008, Citroën C5 Aircross, et Opel Grandland. Celui-ci arrivera plus tard, à l’horizon 2026. On parle déjà d’un nom : le Lancia Aurelia. Ce nouveau modèle sera également proposé en 100 % électrique.

Et enfin troisième et dernier modèle annoncé : une compacte, certainement baptisée Lancia Delta comme de nombreuses générations de modèles avant elle. Cette fois-ci encore, on parle d’une Delta full électrique. A partir de 2026, les nouvelles Lancia seront toutes exclusivement électriques. La future Ypsilon serait donc la dernière à profiter d’un moteur thermique.

Lancia repart donc de zéro pour construire une gamme complète, ce qui prend du temps. Il faudra aussi le temps de reconstruire un réseau de distribution, ainsi qu’une image de marque. Mais Lancia veut miser sur une distribution simplifiée, en utilisant au maximum les commandes en ligne.