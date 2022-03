Nissan Qashqai : nouvelle motorisation e-Power

Nissan Qashqai e-Power

Le nouveau Nissan Qashqai va bénéficier cette année d’une toute nouvelle motorisation hybride, baptisée e-Power. Celle-ci se compose d’un moteur essence 3 cylindres 1,5 litre turbo à taux de compression variable et qui développe 158 ch, d’un moteur électrique de 140 kW, d’un onduleur, d’une batterie, et d’un générateur.

Les ingénieurs Nissan ont voulu créer un modèle qui permette de rouler en électrique, sans pour autant avoir besoin de se recharger en branchant une prise.

C’est exclusivement le moteur électrique qui entraine les roues avant. Le moteur essence sera de son côté utilisé pour générer de l’électricité, transmise à la batterie ou au moteur électrique.

Avec ce système, pas de combinaison de puissance des deux moteurs électriques comme avec un modèle hybride rechargeable. Le moteur essence du Qashqai n’entraine jamais aucun essieu, la puissance du modèle est donc celle du moteur électrique, soit 140 kW, 190 ch. Le moteur essence ne sera donc pas sollicité sur de mauvaises plages de régimes qui le feraient surconsommer. Les ingénieurs Nissan ont malgré tout penser à adapter le niveau sonore du moteur essence en fonction des accélérations, pour qu’il n’y ait pas de décalage entre le niveau sonore et la vitesse perçue.

Nissan annonce une consommation mixte de 5,3 L, et des rejets de Co2 de 119 g, l’homologation est en cours. Ce qui semble donc prometteur, et adapté pour tous ceux qui circulent en ville et en zone péri-urbaine : la cible de ce nouveau moteur.

Le sigle e-Power est apposé sur le hayon et les portes avant

Cette technologie e-Power n’est pas inédite, puisque Nissan proposait depuis 2017 aux acheteurs japonais la citadine Note. La Note en revanche, est pour le coup moins puissante.

Le mode e-Pedal sera disponible comme sur l’électrique Leaf, ce qui permet de rouler en utilisant uniquement ou presque la pédale d’accélérateur. Dès qu’elle est relâchée, le frein moteur est utilisé pour récupérer l’énergie cinétique. La pédale de frein ne sera plus utilisée que pour réaliser un arrêt complet au feu rouge.

Nissan proposera son Qashqai e-Power hybride à la clientèle dès cet été, et ne nous a pas encore communiqué les prix. Les versions Mild-Hybrid 140 ch et 158 ch vont bien entendu rester au catalogue, et resteront plus accessibles en tarif.

Le Qashqai étrenne la technologie e-Power en Europe

Le Qashqai arrive en e-Power mi 2022