Le Nissan Qashqai 2021 est arrivé !

Le Nissan Qashqai 2021

En l’absence de salon de Genève, cette année les constructeurs doivent se débrouiller sans événement majeur pour faire le lancement de leurs nouveautés. Et ce printemps 2021 semble assez prometteur !

Chez Nissan, la grande nouveauté est l’arrivée du Nissan Qashqai 2021. Le constructeur japonais a toujours rencontré un grand succès avec ce crossover compact, qui arrive aujourd’hui à sa troisième génération. Il avait pris de l’avance sur les rivaux que sont les Peugeot 3008 et autres Volkswagen Tiguan, le Qashqai est apparu en 2007. Si le constructeur nous dit qu’il a inventé le segment, Peugeot a lancé son 3008 seulement deux ans plus tard.

Un design repensé

Les designers Nissan ont revu le design entièrement tout en conservant le style qui domine la marque depuis quelques années. La face avant prend un tournant en adoptant des projecteurs entièrement à LED en forme de boomerangs. C’est toujours une forme de V pour la calandre, avec une largeur qui semble maximale . De face, aucune chance de confondre le nouveau Qashqai avec l’actuel. Ce sera plus faisable en revanche en vue de trois quarts arrière, avec des feux qui établissent une filiation avec le modèle sortant. Le montant de custode s’en démarque toutefois avec une jonction bicolore, qui n’est pas sans rappeler celle d’un Seat Arona.

Plus long de 31 mm, plus large de 29 mm et plus haut de 35 mm, le Qashqai prend de l’embonpoint tout en conservant des proportions similaires. La clientèle devrait y trouver son compte.

A l’intérieur les nouvelles technologies sont de mise avec un système d’instrumentation avec écran TFT haute définition de 12,3’’, un affichage tête haute de 10,8″, un écran NissanConnect de 9″ et le Wifi pour 7 appareils. Sans oublier Google Assistant™ et Amazon Alexa®, de quoi se sentir comme à la maison !

Le nouveau Nissan Qashqai 2021

Un Nissan Qashqai hybride en 140 et 158 ch

Toujours est-il que l’arrivée du nouveau Qashqai est attendu, le best-seller doit se renouveler en passant à l’électrification. Basé sur la nouvelle plate-forme CMF-C de l’Alliance Renault-Nissan, le Qashqai 2021 propose deux moteurs Mild Hybrid 140ch et 158ch Xtronic inédits.

Le moteur 1.3 essence bien connu des Renault Mégane et même de la Mercedes Classe A se combine ici avec une micro hybridation et une conformité aux normes Euro6-D. Bien qu’il ajoute un poids de 22 kg, le système Mild Hybrid comprend une batterie lithium-ion qui va permettre de récupérer de l’énergie lors de la décélération, réutilisés lors du redémarrage du moteur et sur les phases de roue libre en boîte automatique.

En premier niveau, le Qashqai Mild Hybrid 140ch est uniquement disponible en deux roues motrices. Plus puissant le bloc Mild Hybrid 158ch Xtronic permet de choisir entre 2 ou 4 roues motrices.

C’est donc un adieu définitif aux moteurs diesel dCi d’origine Renault.

Enfin ce n’est pas terminé avec l’arrivée d’une version inédite : le Nissan Qashqai e-Power. Cette version hybride pourrait régaler les allergiques aux prises de courant ,car c’est un moteur essence de 1,5 L de cylindrée qui va servir à recharger la batterie. C’est ensuite un moteur électrique de 190 ch qui va motoriser ce Qashqai e-Power.

Sans recharge possible, ce système hybride devrait apporter un très bon agrément de conduite et un niveau de consommation réduit. Aucun chiffre n’a cependant encore été annoncé, le lancement était décalé à 2022.

En 2021, les acheteurs peuvent déjà se tourner vers une finition de lancement et les deux motorisations hybrides de 140 et 158 ch.

Nissan lance le Qashqai Premiere Edition à 36240 euros en 140 ch, et à 39340 euros en 158 ch XTronic, avec des carnets de commande déjà ouverts.

