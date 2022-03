Crédit et financement pour une voiture électrique

Renault Mégane E-Tech Electric

Les ventes de voitures électriques neuves progressent, et la majorité des automobilistes va certainement basculer dans les prochaines années sur une voiture électrique.

De par sa conception, une voiture électrique est coûteuse à fabriquer. Cela implique donc un prix d’achat moyen plus élevé que pour une voiture thermique. Les acheteurs vont donc devoir plancher sur un sujet indispensable : le financement.

Crédit pour voiture électrique ou location longue durée ?

Vaut-il mieux faire un crédit pour une voiture électrique ou opter pour de la LLD ?

Les offres de location longue durée sont de plus en plus répandues chez les constructeurs. Une bonne raison à cela : cela leur permet de regrouper l’ensemble des services, et donc de bénéficier de marges supérieures. Car les contrats de location sont systématiquement accompagnés d’une extension de la garantie constructeur pendant la durée du contrat, et très souvent d’un contrat d’entretien. De quoi faire nettement augmenter le montant mensuel de la location !

Et il ne faut se focaliser sur les seuls loyers annuels, qui sont souvent tirés par le bas avec la nécessité de verser un loyer majoré en début de location. Un tel loyer de plusieurs milliers d’euros, fait monter les loyers de 50 % ou plus s’il était réparti sur l’ensemble du contrat de location.

Parfois, de nouveaux modèles sont même proposés exclusivement en location. Ces offres pourront convenir à ceux qui préfèrent

Voir notre article sur les 7 voitures électriques les moins chères en LLD.

Peugeot e-208

Les crédits pour l’achat d’une voiture électrique

Acquérir une voiture avec financement à crédit vous permet de devenir pleinement propriétaire de votre voiture. En comparaison avec une formule de location, vous serez libre de changer de voiture à tout moment puisqu’il vous sera possible de la revendre au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, voire même de la conserver pendant une dizaine d’années.

Revendre son ancienne voiture constituera bien souvent un apport intéressant, complété par des économies. Et pour le solde, un crédit auto demeure une solution à la fois simple et facile. De nombreux organismes de crédit proposent même des taux plus favorables pour l’achat d’une voiture électrique. Exemple chez Sofinco avec un TAEG de 2,99 %, qui permet par exemple d’emprunter 12000 euros sur 36 mois pour 348,71 euros par mois.

Si les calculs de financement par crédit donnent des montants supérieurs à celui de la location, n’oubliez pas une chose : avec la LDD, vous repartez à pied en fin de contrat. Alors qu’à la fin du crédit auto, si vous financez par exemple une voiture neuve avec un crédit complémentaire sur 3 ans, au terme du crédit la voiture vous appartient à 100 %.

A chacun de faire ses calculs. Et dans les deux cas, les aides de financement sont au rendez-vous.

Les aides pour l’achat d’une voiture électrique

En France, les aides sont encore généreuses pour l’acquisition d’une voiture électrique, et parfois davantage que dans les pays voisins. Le montant du bonus écologique est de 6000 euros jusqu’au 30 juin 2022, avec une limite de 27 % du prix d’achat. A partir du 1er juillet 2022, ce montant sera ramené à 5000 euros.

Seconde aide possible : la prime à la conversion. Pour la mise à la casse d’une voiture thermique polluante, l’achat d’une voiture neuve permet d’obtenir jusqu’à 5000 euros d’aide, qui sont complémentaires au bonus écologique. Le montant de la prime va dépendre du revenu fiscal du foyer.

Des aides majorées ont aussi été créées pour favoriser le renouvellement du parc automobile en tout électrique. Il s’agit d’une aide complémentaire de 1000 euros, par exemple si vous résidez dans la ZFE du Grand Paris.

Et enfin dernière bonne nouvelle, le prix de la carte grise est offert par la majorité des régions françaises.