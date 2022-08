La Tesla Model Y passe sous les 50.000 euros !

Tesla Model Y

Bonne nouvelle pour les acheteurs de Tesla : une nouvelle version du Model Y arrive au catalogue avec un prix de départ sous la barre des 50.000 euros. Il ne s’agit pas d’une baisse de prix, mais d’une version moins puissante attendue.

De quoi lui permettre non pas d’accéder au bonus écologique de 6000 euros, mais au petit bonus de 2000 euros.

Soit un prix client de 47900 euros, à condition bien entendu de ne pas avoir sélectionné d’options. Il faudra alors rester sur le blanc nacré de série, et conserver les jantes alliage 19″ Gemini.

Mais aussi se dispenser de l’attelage, ou encore de l’Autopilot dont le prix est désormais très élevé : 3800 euros. La conduite autonome est encore plus chère, puisqu’elle est facturée à 7500 euros.

Une Tesla Model Y au rabais ?

Cette Tesla Model Y Propulsion est annoncée avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 s, contre 5,0 s pour le Model Y Grande Autonomie. L’autonomie descend également de 533 km à 430 km. En revanche la vitesse de pointe reste de 217 km/h, comme le Model Y Grande Autonomie.

Elle se place ainsi comme la Tesla la moins chère, puisque la Model 3 est actuellement à 53490 euros en prix de départ !

Tesla propose aussi un loyer en LOA de 478,95 euros, avec un premier apport de 7500 euros.

Petite concession également sur la charge, puisque la puissance est limitée à 170 kW contre 250 kW pour les autres versions.

Les livraisons sont assez proches : Tesla annonce un délai compris entre décembre 2022 et février 2023. Avec plusieurs usines désormais opérationnelles, la capacité de production de Tesla permet désormais d’avoir des délais nettement plus courts. La Model Y Propulsion devrait provenir de Chine, et non de la nouvelle Giga Factory de Berlin.

En Europe, les ventes de la Model Y sont passées devant celles de la Model 3. Cette politique tarifaire de Tesla devrait encore accentuer la tendance, et favoriser les ventes de la Model Y en France.