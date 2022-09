Le talon d’achille des voitures électriques en cas de sortie de route

Image d’un crash test réalisé par AXA

Fin août, AXA Suisse a réalisé des crash-tests impliquant des voitures électriques, et cela dans le but de démontrer et de tester les points faibles en cas d’accident.

Un élément de fragilité a été mis en avant : le bas de caisse des voitures électriques. Les batteries des voitures sont en effet placées sous le plancher d’une voiture électrique, leur protection en cas d’accident est indispensable.

Les analyses des chercheurs en accidentologie d’AXA ont mis en avant que si la protection est bonne à l’avant, les bas de caisse, eux, sont plus fragiles. Et de démontrer qu’ils peuvent être atteints si la voiture traverse un rond-point, un terre-plein, ou roule sur des pierres.

AXA recommande aux conducteurs d’être vigilants, et de garder en tête la fragilité relative des bas de caisse. Il faudra par conséquent éviter les sorties de routes, mais aussi de faire du tout-terrain en escaladant de gros trottoirs…

L’assureur suisse réclame aussi de la part des constructeurs des protections supplémentaires à ce niveau-là, comme par exemple une plaque en titane qui puisse protéger suffisamment les batteries en cas de choc et de déformation du bas de caisse.

Autre suggestion d’AXA, cette fois-ci à destination de l’organisme Euro NCAP pour les crash-tests : l’ajout d’un nouveau scénario de crash-test pour vérifier la solidité et la stabilité des bas de caisse.

La polémique sur l’incendie de batterie déclenché volontairement lors du test AXA

AXA Suisse avait ensuite déclenché un incendie de batterie sur la Tesla Model S crashée qui avait traversé un rond-point : une simulation, qui n’a pas été appréciée par Tesla. Cet incendie de batterie n’avait pas été causé par le crash-test lui-même. L’assureur a entre-temps publié des excuses, et a retiré les images et vidéos disponibles.

Car les voitures électriques ne prennent pas plus feu que les voitures thermiques. En cas de sortie de route et dommage en partie basse et aux batteries, c’est surtout le coût des réparations qui risque de flamber.

Et si 33 % des personnes sondées par AXA imaginent qu’il est plus difficile d’évacuer les blessés par les équipes de secours, il n’en est rien. En cas d’accident, la batterie d’une voiture électrique se déconnecte et ne reste pas sous tension. Le circuit électrique étant coupé, les équipes de secours peuvent donc intervenir sans risque.

