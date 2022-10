Dacia Jogger : bientôt en Hybrid 140 ch !

Dacia Jogger 2023

Bonne nouvelle pour les amateurs de Dacia : la marque va enfin lancer sa première motorisation hybride. L’annonce vient d’être faite, et un démonstrateur présentera cette nouvelle motorisation HYBRID 140 sur le stand Dacia au Mondial de l’auto de Paris.

Dacia a choisi le Jogger pour inaugurer l’arrivée de cette nouvelle motorisation. Un choix logique, car il s’agit d’un modèle familial 5 ou 7 places très récent, qui peut donc avoir besoin d’un peu plus de puissance que les 110 ch maximum proposés actuellement.

Cette puissance supérieure sera aussi accompagnée d’économies de carburant, avec une motorisation Full Hybrid reprise aux modèles Renault comme les Clio, Captur et l’Arkana. Dacia pourra ainsi une nouvelle fois ne pas subir d’éventuels défauts de jeunesse, en reprenant un moteur déjà connu chez Renault.

La motorisation Hybrid 140 en détails

Chez Renault, cette motorisation se nomme E-TECH et développe 145 ch. La puissance sera donc à peine plus basse, avec 140 ch. Elle associe un moteur 4 cylindres 1.6 essence à cycle Miller, à deux moteurs électriques, et une boîte de vitesses multimodes à crabots, sans embrayage.

La petite batterie sera-t-elle de même taille ou plus réduite que sur les modèles Renault ? Nous en saurons plus dans les prochains jours. L’intérêt de ce type de motorisation est de réduire la consommation, et surtout en milieu urbain. Cela ne permet pas de rouler plusieurs kilomètres en électrique, car la batterie est trop petite. Mais elle a le mérite de se recharger en roulant grâce à la récupération d’énergie. Pas besoin de se brancher en rentrant à la maison !

Le Dacia Duster actuel ne pourra pas bénéficier de ce moteur hybride, cette motorisation sera logiquement réservée à la génération suivante qui arrive très bientôt. Un troisième modèle devrait pouvoir bénéficier de cette offre Hybrid 140 ch : le futur SUV Bigster. Un SUV 7 places, annoncé pour 2024.

Les commandes du Dacia Jogger Hybrid 140 seront ouvertes au début de l’année prochaine, pour une commercialisation lancée au printemps 2023.

Quel sera le prix de ce Jogger hybride ? Actuellement le tarif pour un Jogger TCe 110 Expression est de 19100 euros. Cette nouvelle motorisation devrait être affichée entre 22000 et 23000 euros l’année prochaine sur cette finition.