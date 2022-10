Les 10 breaks les moins chers en neuf en 2022

Même s’ils sont souvent éclipsés par les SUV, les breaks conservent leurs adeptes. Ces voitures familiales disposent en effet d’un grand coffre, et parfois même d’un espace supérieur aux places arrière. Certaines vont même jusqu’à pouvoir accueillir 7 passagers ! Plus économiques qu’un SUV en consommation de carburant, pratiques à l’usage, les breaks profitent aussi d’une tenue de route digne d’une berline.

Dacia Jogger 2023

1 – Dacia Jogger : à partir de 16790 euros

Lancé il y a moins d’un an, le Dacia Jogger a de quoi séduire. Non seulement il est le break le moins cher du marché, mais il peut aussi bénéficier d’une motorisation GPL très économique. En attendant l’arrivée d’une version hybride dès 2023, mais qui fera grimper le prix…Les acheteurs peuvent aussi choisir le Jogger avec 5 places ou 7 places, ce qui pourra être bien pratique.

Si les prix démarrent à 16790 euros avec la finition Essential, ils ne font que grimper ! Cette version ECO G 100 ne coûtait que 14990 euros en février.

Seat Leon Sportstourer

2- Seat Leon Sportstourer : à partir de 24350 euros

La nouvelle génération de la Seat Leon a conservé sa variante break, et la propose à un prix attractif sous la barre des 25000 euros. La finition Reference est proposée à 24350 euros avec la motorisation 1.0 TSI 110 ch BVM6. Peu d’options sont proposées, mais elle dispose à ce tarif de la climatisation automatique, de la peinture gratuite rouge passion, des jantes alliage 16″…Au train où le prix des voitures augmentent, c’est une très bonne affaire !

Fiat Tipo Cross SW

3 – Fiat Tipo Cross SW : à partir de 26490 euros

Alors qu’à sa sortie, la Fiat Tipo mettait en avant un prix de départ canon de 12000 euros. Le prix de la version break débute désormais à plus du double ! La magie du break ?

On pourrait se dire que la Tipo a monté en gamme. Mais pour la motorisation, elle se contente ici d’un bloc 1.0 de 100 ch, contre un moteur 1.4 de 95 ch de la version de base commercialisée en 2016.

Donc oui, cette Tipo SW est la troisième du classement pour les breaks les plus accessibles. Mais on aurait attendu un prix de départ bien plus compétitif de sa part pour ce modèle vieillissant. La Leon en donnera davantage pour son argent !

Hyundai i30 Sport Wagon

4 – Hyundai i30 Sport Wagon : à partir de 27900 euros

Quatrième de ce classement, la coréenne Hyundai i30 SW est proposée avec un moteur essence 1.0 T-GDi de 120 ch. Ce break compact est donc bien placé, et peut venir concurrencer ses rivales avec un équipement de base plutôt bien fourni.

Skoda Octavia Combi

5 – Skoda Octavia Combi : à partir de 28585 euros

Cinquième voiture de cette sélection, la Skoda Octavia Combi est aussi la plus vaste. Elle fait partie du segment D et non des compactes, mais son tarif reste comme toujours très compétitif. Pas de folie en tout cas sous le capot, avec le petit 3 cylindres 1.0 TSI de 110 ch BVM6 qu’on retrouve aussi sur la Seat Leon. L’équipement n’est pas dépouillé avec la climatisation automatique, les radars de stationnement arrière, Smartlink sans fil et le Digital Cockpit.

Toyota Corolla Touring Sports

6 – Toyota Corolla Touring Sports : à partir de 28900 euros

La compacte japonaise a pris le relais de l’Auris avec un design nettement plus dynamique et séduisant. Par rapport aux précédents modèles de cette sélection, elle se démarque par sa motorisation full hybride de 122 ch, qui permettra de réduire la consommation. Ses rivales moins chères se contentent de motorisations thermiques.

Peugeot 308 SW Active Pack

7 – Peugeot 308 SW : à partir de 28920 euros

La troisième génération de la Peugeot 308 met en avant un style encore plus travaillé, y compris pour la carrosserie break. En motorisation de base, le break fait l’impasse sur le Puretech 110 ch et propose un 130 ch plus véloce. Soit un moteur plus puissant que l’ensemble de ses rivales moins onéreuses. La dotation Active Pack est très correcte, avec de série la peinture métallisée bleu avatar, les jantes alliage 16″, les rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, le volant cuir, l’aide au stationnement arrière, l’écran central tactile 10 » et deux prises USB-C avant…

Pour moins de 29000 euros, les prestations sont donc plutôt complètes. Dépêchez-vous à ce tarif, cela ne va sans doute pas durer !

La nouvelle Suzuki Swace est l’un des plus grands breaks de sa catégorie

8 – Suzuki Swace : à partir de 29750 euros

Cette Suzuki est une jumelle presque identique à la Corolla, aux logos près ! Un peu plus chère, celle-ci propose un équipement plus complet.

Renault Mégane Estate

9 – Renault Mégane Estate : à partir de 31750 euros

Oui, la Renault Mégane Estate est chère, mais c’est tout simplement car elle démarre avec une finition supérieure : la finition Techno. En plus d’un équipement complet, elle dispose sous le capot du moteur TCe 140 ch, le plus puissant de cette sélection.

Volkswagen Golf SW

10 – Volkswagen Golf SW : à partir de 32370 euros

A ce tarif, la Golf SW doit se contenter d’une finition Business et du petit TSI 110 ch… Le prix n’est pas justifié en comparaison avec celui de sa cousine Leon ! Son prix nous apparait bien élevé pour le niveaux de prestations, que ce soit par rapport à la Leon, l’Octavia ou encore la 308.