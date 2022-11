Futur Renault Espace 2023 : nouvelle recette

Renault Austral Esprit Alpine Bleu Iron

Le Renault Espace a disparu depuis quelques mois, mais son retour est déjà programmé pour 2023 ! Comme vous pouvez vous en douter, Renault ne ressuscitera pas la formule du grand monospace familial. C’est donc bien un grand SUV familial qui sera privilégié…

Mais pour faire des économies, Renault ne renouvellera pas la création d’un modèle spécifique en partant d’une feuille blanche. La marque s’est donc plutôt inspiré du modèle Peugeot, avec sa doublette de SUV 3008 / 5008.

Une base de Renault Austral pour le prochain Espace

Renault va optimiser ses coûts en déclinant son nouveau SUV Austral sous deux carrosseries supplémentaires. Un Austral Coupé sera ainsi présenté en 2024, et devrait remplacer l’Arkana.

La deuxième carrosserie inédite sera une version rallongée de l’Austral, avec une troisième rangée de sièges escamotable dans le coffre. Ce modèle inédit sera plus long d’une vingtaine de centimètres par rapport à l’Austral. Il en sera donc très proche, avec un grand nombre de pièces de carrosserie communes. Cette longueur accrue ne portera pas uniquement sur le porte à faux arrière : l’empattement sera aussi revu à la hausse.

Renault pourra ainsi venir concurrencer les Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq, et Nissan X-Trail.

Des motorisations hybrides pour le nouveau Renault Espace

Contrairement à tous les Espace proposés depuis la création du modèle, cette nouvelle génération fera l’impasse sur le diesel. Elle se concentrera au contraire sur les motorisations hybrides. Pas difficile : il lui sera de piocher parmi les nouvelles motorisations proposées sur l’Austral. En entrée de gamme, le 1.2 Mild Hybrid de 130 ch sera de la partie, plus accessible que les E-Tech Full hybrid en 160 et 200 ch. Des rumeurs parlent même d’une motorisation hybride rechargeable portée à 280 ch. De quoi assurer une certain niveau haut de gamme, avec une puissance qui puisse aller taquiner la concurrence. En revanche aucune version 100 % électrique n’est programmée pour le moment…

Ce futur Renault Espace pourra aussi compter sur un système multimédia dernier cri avec de beaux écrans, qui peuvent faire rougir la concurrence.

Le programme annoncé semble donc complet et réjouissant pour ce nouveau modèle, qui devrait faire oublier l’ancienne génération de l’Espace avec un style plus convaincant et des motorisations au goût du jour.