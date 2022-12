Peugeot 308 MHEV : bientôt un moteur hybride de 136 ch sous le capot

nouvelle Peugeot 308 SW 2022

Commercialisée depuis 2021, la nouvelle Peugeot 308 s’est rapidement hissée sur la première place des ventes de compactes en France. Et ce, sans même disposer de toutes ses cartes ! Car la 308 sera commercialisée en 2023 avec sa motorisation électrique proposée en berline et en SW, mais aussi avec une toute nouvelle motorisation hybride plus abordable.

Les détails sur la nouvelle motorisation hybride de 136 ch

Peugeot est parti d’une base connue pour concocter une nouvelle motorisation essence à hybridation légère : le fameux bloc 3 cylindres EB. Un moteur qui équipe désormais toute la gamme Peugeot, mais aussi Citroën, ainsi que des Opel…

Lancé en 2012, ce moteur va bénéficier de sa troisième mouture pour une évolution assez importante. La nouvelle génération, toujours produite en France dans l’usine de Tremery, verra le niveau de puissance passer à 136 ch alors que le couple restera fixé à 230 Nm. Pas de quoi vraiment affoler les chronos. En revanche, la sobriété va progresser, avec l’adoption du cycle Miller et d’un turbocompresseur à géométrie variable. Les motoristes en ont profité pour revoir la distribution, qui posait de sérieux problèmes en après-vente, avec le montage d’une chaine de distribution. On espère que cette fois-ci, le 3 cylindres Peugeot soit enfin débarrassé de ses soucis de « jeunesse ».

Les évolutions ont également été faites pour la conformité avec la prochaine norme antipollution Euro 7.

Les détails du nouveau moteur 3 cylindres hybride

Ce moteur sera automatiquement associé à une transmission inédite, de type eDCT. Il s’agit d’une boite de vitesses à double embrayage, conçue en partenariat avec Punch Powertrain. Un petit moteur électrique de 21 kW est directement logé dans la boite de vitesses.

Il sera donc possible de démarrer et de rouler à basse vitesse en électrique, mais sur une courte distance de l’ordre d’un kilomètre. Car la batterie embarquée à bord sera de taille limitée : seulement 0,9 kW. Soit moins par exemple que celle d’un Captur E-TECH hybride.

Les évolutions du moteur et cette nouvelle transmission devraient permettre de réduire sérieusement la consommation urbaine ainsi que les rejets de CO2. On imagine aussi que ce bloc revu et corrigé puisse être à son tour intégré dans des versions hybrides rechargeables, en remplacement du 4 cylindres 1.6 vieillissant et présent sur les actuelles versions Hybrid 180 et 225 ch de la 308.

Cette nouvelle motorisation MHEV de 136 ch sera d’abord lancée sur les SUV 3008 et 5008 dont la fin de carrière approche. Mais la logique voudrait que Peugeot n’attende évidemment pas un restyling de la 308, l’horizon 2025 étant lointain ! On espère donc que la compacte pourra bénéficier de cette nouvelle motorisation au courant de l’année 2023.