Peugeot 5008 HYBRID 136 : l’hybridation arrive enfin sur le SUV 7 places

Chez Peugeot, le grand 5008 n’a jamais au droit aux motorisations hybrides rechargeables du 3008. Même chose pour la précédente génération : elle avait été privée de la version HYBRID4 qui était également réservée au 3008. La faute notamment à des raisons techniques de plate-forme…

Il aura donc fallu attendre 2023 et l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride de type MHEV pour qu’un 5008 hybride intègre le catalogue. Ce qui est prévu au deuxième trimestre 2023 ! Ce modèle sera lancé en même temps que le 3008 HYBRID 136.

Une motorisation hybride accessible

Contrairement aux motorisations hybrides rechargeables généralement hors de prix, ce 5008 HYBRID 136 ch sera relativement abordable. Cette motorisation vient en effet remplacer celle du 5008 Puretech 130 EAT8, un modèle actuellement proposé à partir de 40170 euros avec la finition Active Pack. Le tarif de la nouvelle motorisation sera logiquement plus chère, du fait d’une technologie et d’un contenu plus complet comme nous allons le voir. Tablons donc au moins sur un prix de départ de 42000 euros…

La baisse de consommation pourra réduire le budget mensuel, avec 15 % de moins selon Peugeot. Les émissions de CO2 vont aussi baisser : elles vont passer de 149 g pour la motorisation sortante à 128 g pour cette nouvelle offre. Si on regarde de près les montants de malus, au lieu de 1386 euros à acquitter en France, le malus tombe à 170 euros. Rappelons que la zone neutre du bonus-malus est désormais située sous les 123 g…

Les évolutions du 3 cylindres accompagné d’une nouvelle boite de vitesses électrifiée

Les ingénieurs Peugeot ont revu de fond en comble le 3 cylindres EB, pour le faire passer à la troisième génération. Un mal nécessaire pour lui permettre de passer plus facilement aux futures normes Euro 7. Dans un premier temps, ce 3 cylindres revisité est proposé en hybridation légère, mais il est fort probable qu’il soit aussi décliné en hybride rechargeable dans les années à venir. Les 3 cylindres vont devenir une base pour ce type de motorisations : c’est le choix de Renault également pour ses Austral et Espace.

Dans le détail, le petit 3 cylindres passe au cycle Miller, adopte un turbo à géométrie variable ainsi qu’une chaine de distribution. Il est couplé à une inédite boite de vitesses e-DCS6. Cette boite à double embrayage est électrifiée, puisqu’elle intègre un petit moteur qui développe 28 ch. Alimenté par une petite batterie 48V située sous le siège conducteur, il peut permettre de rouler en ville à très basse vitesse à lui tout seul.

Statistiquement, Peugeot indique ainsi que pour 50 % du temps de circulation en ville, le moteur essence ne sera pas nécessaire. Ce petit moteur électrique viendra aussi apporter un boost temporaire pour les fortes accélérations, avec 12 ch de plus.

L’arrivée de cette motorisation va donc donner une bouffée d’air au 5008, qui se rapproche doucement de sa fin de carrière. Elle sera également reconduite telle quelle sur la troisième génération du 5008, logiquement présentée courant 2024.

