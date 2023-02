La Renault Mégane 4, française la plus volée en 2022

Renault Mégane Evolution 2023

Au palmarès des voitures volées de 2022, la Renault Mégane 4 est la voiture française la plus volée. D’après les chiffres du groupement Agios, la Mégane est en cinquième place des voitures les plus volées en France, derrière les Toyota RAV4, Lexus NX, Audi A3, et Lexus UX.

Pourquoi la Renault Mégane 4 est autant volée ?

Très répandue dans la circulation, la Renault Mégane 4 est volée à hauteur de 38 voitures pour 10000 voitures assurées, et ce pour une année. Un chiffre qui est malheureusement en augmentation pour la compacte…

Comme beaucoup de modèles français et aussi de modèles Renault, la compacte est mal protégée contre les risques de vol. L’une des principales failles qui facilite la tâche des voleurs est son système d’ouverture et de démarrage sans clé, la fameuse carte mains libres de Renault.

Lorsque vous fermez votre voiture, un voleur peut utiliser un brouilleur d’ondes qui va permettre de bloquer la fermeture des portières : votre voiture est alors sans protection. Le signal capté va être ensuite utilisé pour démarrer votre voiture. La rapidité à laquelle une voiture peut être volée avec ces méthodes est tout simplement effarante, elle explique aussi que les vols de voitures soient toujours en augmentation.

Ce type de vol 2.0 a même un nom : le « mouse jacking ». On préfère évidemment se faire voler sa voiture sans violence ( le carjacking ), et ce procédé facilite la tâche des voleurs. Face à la modernisation des voitures, les voleurs ont du passer au piratage électronique. Avec des méthodes et des matériels qui se retrouvent facilement, notamment sur le Dark Net.

Lorsque vous refermez votre Mégane 4 ( ou votre voiture en général ), vérifiez donc bien qu’elle est fermée. Ce qui sera d’autant plus visible si les rétroviseurs par exemple se sont bien repliés ( quand l’option est présente ).

Mais que deviennent les Mégane volées ?

Les voleurs ont généralement une idée en tête lorsqu’ils dérobent une voiture, et ne se contentent pas de l’utiliser pour aller d’un point A à un point B. De nombreuses voitures sont stationnées à l’écart de la circulation, par exemple sur un chemin de terre isolé, avant d’être démontées pour les pièces les plus demandées sur le marché de l’occasion.

Actuellement le marché des pièces détachées rencontre un véritable phénomène de pénuries, et les pièces détachées sont donc rapidement revendues au marché noir. Pour un modèle répandu sur le marché comme la Mégane 4 ( vendue depuis 2016 ), la demande est importante.

Autre débouché pour les voitures volées : l’export à l’étranger, et notamment sur le continent africain où les voitures sont exportées, cachées dans des containers.

Si vous avez une Mégane 4, évitez déjà de souscrire à une formule d’assurance auto qui ne couvre pas le vol. Vous pouvez aussi installer un traceur GPS, qui permet de retrouver la voiture dans les jours qui suivent le vol dans de nombreux cas.