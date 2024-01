A 29000 € bonus déduit, la Megane électrique casse les prix

La Renault Megane E-TECH EV40 Equilibre

L’arrivée du Renault Scénic E-TECH à des prix très intéressants, avec un prix d’appel sous les 40000 euros, a conduit Renault a retravailler les prix de sa Megane E-TECH. Résultat des courses : la compacte électrique n’a jamais été si bon marché !

La Megane E-TECH à nouveau proposée en entrée de gamme EV40

Dans la gamme de la Megane E-TECH, de nombreux changements ont été opérés depuis son lancement. Au lancement fin 2021, une version EV40 avec la petite batterie de 40 kWh avait bien été proposée à 35200 euros. Mais elle a ensuite été supprimée, ce qui a fait grimper le prix d’appel…

Fin 2021, un acheteur pouvait l’acquérir à 29200 euros grâce au bonus écologique de 6000 euros. Un an plus tard, le prix était passé à 37200 euros : avec un bonus de 5000 euros, il fallait donc encore payer 32200 euros.

En 2024, tant que le bonus écologique de 5000 euros reste en vigueur, le prix bonus déduit de la Megane Equilibre EV40 passe ainsi à 29000 euros. C’est le tarif le plus bas connu pour ce modèle.

Avec une batterie de 40 kWh, l’autonomie est annoncée comme « urbaine ». Les 300 km d’autonomie annoncée ne permettront pas en effet d’envisager de longs parcours autoroutiers. Pour cela, il faudra basculer sur une version EV60 facturée 4000 euros de plus.

La puissance de cette entrée de gamme est aussi limitée, avec 130 ch, moins que la moins puissante des Peugeot e-208. Cela permet à la Megane de réaliser le 0 à 100 km/h en 10 s, et d’atteindre 150 km/h en vitesse de pointe. En usage urbain au quotidien elle devrait rester agréable, mais il n’y aura pas de coup de pied aux fesses comme sur une Tesla Model 3. A 29000 euros, me direz-vous…

Côté équipement, la finition Equilibre comprend le système multimédia Open R Link avec écran 9″ ( c’est mieux que le Scenic E-TECH de base ), la caméra de recul, la réplication smartphone, les jantes alliage 18″, une sellerie tissu velours, les projecteurs Full LED, le volant enduit grainé, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation. L’équipement n’est pas dépouillé, mais la climatisation n’est que manuelle. Il faudra ajouter le pack confort à 900 euros qui comprend la climatisation automatique, la gestion automatique des feux diurnes et des essuie-glaces, les 4 Ports USB (2 avant et 2 arrière), la console de rangement haute avec accoudoir. Autre option à 650 euros bien utile en ville : le pack city avec les rétroviseurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement avec mémoire et les radars avant, arrières et latéraux.

Avec cette baisse de prix, la Renault Megane E-TECH EV40 fait partie des 10 voitures électriques les moins chères en 2024. Elle pourra convenir en seconde voiture, ou en voiture principale pour ceux qui ne font jamais de déplacement en dehors de leur région, en voiture.