Aston Martin dégaine la nouvelle Vantage 2024

La tradition des Aston Martin Vantage remonte aux années 50, sur un modèle de compétition. La première Vantage est ensuite apparue en 1964. Soixante ans plus tard, Aston Martin nous présente une nouvelle sportive qui porte ce patronyme, un facelift important du modèle lancé en 2018.

Quel pedigree pour la nouvelle Vantage 2024 ?

Sur cette sportive qui dispose de la plate-forme en aluminium de la DB11, on retrouve le moteur V8 d’origine Mercedes-AMG. Un V8 4.0 bi-turbo qui pousse désormais à 665 ch pour 800 Nm de couple, de quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes ! La vitesse de pointe de 325 km/h est elle aussi digne d’une grande sportive.

Ce V8 assemblé à la main est donc plus puissant de 155 ch, soit 30 % de plus que le modèle sortant. Il est couplé à une boîte de vitesse automatique ZF à huit vitesses, et bénéficie d’un nouveau Launch Control.

Cette propulsion à moteur avant profite d’une répartition des masses idéale, annoncée à 50/50 entre l’avant et l’arrière. Les ingénieurs Aston ont amélioré la rigidité, notamment celle des points de fixation de la suspension avant à double triangulation. A l’arrière la rigidité sous charge latérale est plus importante de 29 %.

Et chaque détail compte, à l’image de la direction non isolée, pour avoir un ressenti au volant « plus granuleux ». Pour l’adhérence, les Michelin Pilot Sport S 5 « AML » sont spécifiques au modèle, avec des dimensions généreuses en 275/35 R21 (103Y) à l’avant et 325/30 R21 (108Y) à l’arrière.

Quels changements esthétiques ?

La face avant de la nouvelle Vantage est retravaillée en profondeur. Plus large de 30 mm, la voiture présente un design plus traditionnel dans l’esprit de la marque. Que ce soit pour la forme des nouveaux projecteurs Matrix LED, ou de la grille emblématique qui permet d’augmenter de 29 % la masse d’air ventilée utilisée pour le refroidissement.

Les flancs n’ont pas été oubliés, avec des grilles latérales qui reviennent, de nouvelles jantes alliage 21″, et des rétroviseurs latéraux sans bordure. Sans oublier des poignées de porte à ouverture automatique !

Pour avoir une Vantage unique, les clients pourront ensuite faire appel au service de personnalisation Q by Aston Martin.

Les livraisons débuteront au deuxième trimestre 2024, en France les acheteurs devront payer le malus écologique de 60000 euros pour l’immatriculer…

