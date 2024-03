Le Volkswagen ID.Buzz GTX bientôt dévoilé

Dans la gamme des Volkswagen ID électriques GTX, l’ID.Buzz GTX sera très bientôt une réalité. Cette version plus puissante est en effet attendue dans les prochains jours, alors que Volkswagen vient tout juste de présenter les ID.3 GTX et ID.7 Tourer GTX.

Mais que nous prépare Volkswagen pour cette version plus puissante de l’ID.Buzz ?

Puissance en hausse et présentation spécifique

Cette première image de teaser communiquée par la marque allemande confirme la signature lumineuse spécifique de cette version GTX, comme sur les deux modèles cités ci-dessus et présentés la semaine dernière. L’ID.Buzz GTX devrait donc lui aussi bénéficier d’un bouclier inédit avec cette signature lumineuse dédiée, et sans doute la peinture Rouge Roi associée à cette finition. Volkswagen devrait aussi ajouter des jantes alliage spécifiques, peut-être les jantes Skagen vues sur l’ID.7 Tourer et l’ID.3 GTX…

La présentation pourra aussi compter sur un bouclier arrière spécifique, et des badges GTX sur les flancs et sur le hayon. L’intérieur profitera également de sièges bacquet avec appuie-tête intégrés, avec surpiqûres rouges et badges GTX.

Au niveau de la motorisation, l’ID.buzz GTX va pouvoir bénéficier d’une configuration dual motor. A l’arrière, le nouveau moteur maison APP550 développe 286 ch, et sera complété d’un moteur placé à l’avant, pour un niveau de puissance total de 340 ch. Cette configuration aura aussi le mérite d’apporter une motricité supérieure, avec quatre roues motrices.

L’autonomie sera plus limitée que sur une ID.7 Tourer GTX, en raison d’un poids mais aussi d’un aérodynamisme moins favorable…Il serait question là aussi d’une batterie de 79 kWh, pas suffisante pour transformer ce van électrique en champion de l’autonomie.

Les chiffres définitifs devraient nous être annoncés lors de la présentation, attendue pour le 21 mars prochain.