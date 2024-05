Citroën C4 2025 : à quoi s’attendre pour le restyling ?

La Citroën C4 sera bientôt restylée

Des images circulent désormais sur le net de Citroën C4 et C4 X camouflées : l’heure est donc aux essais pour le restyling de la compacte française. Quelles sont les nouveautés auxquelles s’attendre pour 2025 ?

Les changements de la C4 2025

Présentée en juin 2020, la Citroën C4 actuelle arrive doucement sur ses 4 ans. Un âge qui coïncide généralement avec le restyling. Commercialisée dès le départ en électrique et en thermique, la Citroën C4 ( et ë-C4 en électrique ) a ensuite été proposée avec une deuxième carrosserie en 2022. Baptisée C4 X, cette seconde carrosserie joue la carte des berlines tricorps en tentant malgré tout de se donner des airs de fastback…

Malgré ses deux carrosseries et sa variété de moteurs, la compacte française ne cartonne pas vraiment ( lire : la Citroën C4 fait-elle un bide ? )

Il faut dire que les berlines compactes sont sur le déclin, même la Golf est tombée de son piédestal. Renault s’est même décidé à ne pas remplacer sa Mégane 4 par un modèle équivalent, mais par un SUV, le Symbioz. Très loin des ventes de la Peugeot 308, la Citroën C4 est privée par exemple d’une carrosserie break. Ce qui est fort dommage, car les breaks représentent une part non négligeable des ventes sur des véhicules de ce type.

Autre point critique : un design controversé. L’actuelle C4 n’a jamais fait rêver ( l’ancienne non plus d’ailleurs ) mais pire, elle divise avec un style torturé. Fort heureusement, la face avant sera logiquement revue en profondeur sur la nouvelle C4 attendue en 2025. Selon les probabilités, elle devrait reprendre à son compte le design des nouvelles C3 et C3 Aircross.

Nouveau logo, nouvelle signature lumineuse : l’avant devrait donc totalement changer, et c’est sans doute tant mieux ! L’arrière en revanche sera moins concerné par ces évolutions, mais pourrait quand même évoluer sur la version 5 portes.

Une Citroën break ferait sans doute plus de ventes que la C4 X

Un nouveau positionnement tarifaire ?

Le second gros changement en dehors du design devrait être celui du prix. Au sein de Stellantis, Citroën doit se repositionner en gamme « Entry ». Il est donc probable que le prix de base de la C4 soit revu à la baisse. Actuellement une C4 You est facturée 27550 euros en essence Puretech 100, et 35740 euros en électrique 136 ch. Des efforts sont attendus sur ce point, rien que pour concurrencer la Mégane E-TECH !

Mais cette baisse de prix risque aussi de se traduire par une disparition des remises commerciales, avec des prix sans remise façon Dacia ou Tesla. Ce qui est parfait pour encourager les commandes en ligne…

Techniquement, Citroën ne devrait pas présenter d’évolution sur la C4 en dehors de la partie multimédia à mettre à jour. Il faut dire que les motorisations hybrides de 100 et 136 ch sont récentes, tout comme la motorisation électrique de 156 ch. Seule la disparition du diesel est envisageable.

Comme on ne s’attend pas à voir arriver de break, la nouvelle Citroën C4 2025 devrait donc surtout miser sur son style revisité et des tarifs revus à la baisse. Des points importants, qui ne pourront que relancer les ventes.