Volkswagen confirme une citadine électrique à 20000 euros pour 2027

Volkswagen frappe fort en annonçant une nouvelle ère pour l’électromobilité. Le géant automobile dévoile son nouveau projet : une citadine électrique à moins de 20 000 euros, prévue pour 2027. Oliver Blume, le CEO de Volkswagen Group, et Thomas Schäfer, le CEO de la marque Volkswagen, se réjouissent de cette initiative qui promet de rendre l’électromobilité accessible à tous. Il faut dire que jusqu’à présent les offres électriques ont souvent été trop chères, mais les derniers modèles arrivés sur le marchés comme la nouvelle Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-TECH entendent bien faire bouger les lignes. Volkswagen ne compte donc pas laisser les marques françaises occuper le devant de la scène sans réagir…

Un modèle électrique bon marché pour l’Europe

Depuis des générations, les voitures Volkswagen sont synonymes de mobilité abordable. Aujourd’hui, cette tradition se perpétue avec l’annonce d’un véhicule électrique d’entrée de gamme à 20 000 euros. Oliver Blume déclare fièrement : « Nous voulons continuer d’assumer notre responsabilité vis-à-vis de la société en proposant des modèles d’entrée de gamme produits en Europe, pour l’Europe. »

L’électromobilité pour tous n’est pas qu’un slogan. Thomas Schäfer insiste sur l’engagement de Volkswagen à combiner prix attractif, technologie de pointe, design moderne, et haute qualité. « Malgré l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières, nous tenons à offrir des véhicules électriques attrayants et abordables, » affirme-t-il. Cette initiative vise non seulement à démocratiser l’électromobilité, mais aussi à renforcer l’Europe comme pôle industriel majeur.

Une descendante de la Volkswagen e-up!

Le projet de Volkswagen met l’accent sur une production européenne, limitant ainsi les émissions de CO2 liées au transport des composants. La citadine à 20 000 euros sera fabriquée à partir de 2027, et une première image de ce modèle a été dévoilée. Ressemblant à l’e-up! avec un design bicorps compact, elle promet d’être à la fois fonctionnelle et esthétique. Nous vous avions déjà parlé de ce nouveau modèle qui pourrait s’appeler ID.1. Elle viendrait se placer dans la gamme juste sous la future ID.2 all, ou Polo.

Le projet de Volkswagen ne se limite pas à une simple question de prix. Il s’agit de garantir une électromobilité compétitive avec le soutien politique nécessaire. « L’électromobilité en Europe ne peut réussir qu’avec un soutien politique et un cadre réglementaire compétitif, » insiste Thomas Schäfer. Les aides à l’achat et le prix de l’électricité seront cruciaux pour l’adoption massive des voitures électriques.

Ces propos devraient faire réagir le gouvernement allemand, qui a justement stoppé les aides cette année.

De nombreux modèles électriques à venir

Volkswagen ne s’arrête pas là. Le groupe prévoit de lancer d’ici fin 2025 plusieurs modèles électriques à moins de 25 000 euros, incluant deux citadines et deux petits SUV sous les marques Volkswagen, CUPRA et Škoda. Ces véhicules seront produits en Espagne, renforçant encore l’ancrage européen de Volkswagen.