640 ch pour l’Audi RS Q8 performance

Audi veut marquer les esprits avec la sortie du nouveau RS Q8, une version restylée qui promet de repousser les limites de la performance. Avec une puissance accrue allant jusqu’à 650 chevaux, ce SUV ultra-sportif est prêt à rivaliser avec les modèles les plus redoutables du marché, tels que le BMW X5 M, le Porsche Cayenne Turbo GT et le Range Rover Sport SV.

Les nouveautés esthétiques

Le restylage de l’Audi RS Q8 inclut des modifications esthétiques marquantes. À l’avant, la calandre a été redessinée avec un motif en nid d’abeilles, le logo Audi à quatre anneaux mis à jour et les derniers phares à LED matriciels. Le bouclier avant et les prises d’air latérales sont plus agressifs, ajoutant à l’aspect sportif du véhicule.

À l’arrière, les feux utilisent désormais la technologie OLED avec cinq signatures différentes, tandis que le pare-chocs arrière adopte le motif en nid d’abeilles et intègre de grandes sorties d’échappement ovales.

Un V8 décliné en deux niveaux de puissance

Sous le capot, la RS Q8 est équipée d’un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres, disponible en deux niveaux de puissance. La version standard offre 600 chevaux et 800 Nm de couple, permettant de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, avec une vitesse de pointe de 280 km/h, ou 305 km/h sans limiteur. La version RS Q8 Performance inédite pousse la puissance à 640 chevaux et 850 Nm de couple, améliorant le 0 à 100 km/h à 3,6 secondes seulement.

Le nouveau système d’échappement allégé contribue non seulement à l’augmentation de la puissance, mais offre également une sonorité plus évocatrice. Pour les amateurs de sensations fortes, une option de système d’échappement sport RS avec des embouts noirs brillants est également proposée.

La RS Q8 est équipée de la transmission intégrale permanente Quattro et d’une boîte automatique à huit vitesses, optimisée pour des changements de rapport plus rapides. Un différentiel central mécanique distribue la puissance entre les essieux avant et arrière dans un rapport de 40:60, avec la possibilité de transférer jusqu’à 85 % de la puissance à l’arrière en cas de besoin.

La suspension pneumatique adaptative avec amortissement contrôlé est spécialement calibrée pour la RS Q8, offrant un équilibre parfait entre sportivité et confort. La direction intégrale améliore la stabilité à haute vitesse et l’agilité, réduisant sensiblement le rayon de braquage en ville.

En option, le système de stabilisation active électromécanique du roulis minimise les mouvements de la carrosserie sur les routes irrégulières et lors des virages serrés, pour une expérience de conduite plus dynamique.

Un habitacle au diapason

L’intérieur de la RS Q8 est tout aussi impressionnant que ses performances. Les sièges sport perforés, le volant en Alcantara et le tableau de bord numérique ‘Virtual Cockpit Plus’ de 12,3 pouces offrent une expérience de conduite immersive et luxueuse. Trois schémas de couleur – rouge, gris ou bleu – sont proposés pour personnaliser l’habitacle, avec des surpiqûres contrastantes et des ceintures de sécurité coordonnées.

Un prix costaud et le méchant malus

La nouvelle Audi RS Q8 sera disponible à la vente à partir du 27 juin, avec une augmentation de prix par rapport au modèle précédent. En France, seule la version RS Q8 performance sera commercialisée à partir de 184 800 euros. Elle sera bien évidemment éligible au malus maximal de 60000 euros étant donné des émissions de CO2 comprises entre 291 et 304 g. A ce niveau, ce n’est plus la peine d’espérer…

Ceux qui veulent dépenser un peu moins pourront se tourner vers l’Audi SQ8 fort de 507 ch, affiché à 135000 euros mais affublé du même malus !

