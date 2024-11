Les prix et la gamme de la nouvelle Citroën C4 restylée

Citroën a présenté sa nouvelle C4 au Mondial de l’automobile de Paris, et les commandes sont déjà ouvertes avec une gamme entièrement revue. Pour en savoir sur cette nouveauté : voir la métamorphose de la Citroën C4 en images. Désormais les tarifs attaquent à 28250 euros en hybride, mais avec quel niveau d’équipement ?

C4 You

Le premier prix de la C4 propose un équipement de sécurité complet ( mais réglementaire ) et un certain nombre d’éléments de confort en série : suspensions Citroën Advanced Confort, climatisation automatique, aide au stationnement arrière, freinage d’urgence, alerte active franchissement involontaire de ligne, volant croûte de cuir, écran central tactile 10″, sièges avant réglables en hauteur, combiné numérique couleur 5,5″, Apple Car Play et Android Auto sans fil, bluetooth, projecteurs LED, color clips pure black, enjoliveurs 16″.

C4 You Hybride 100ch ë-DCS6 : 28250 euros

C4 You électrique 136 ch batterie 50 kWh : 33850 euros

C4 Plus

Le deuxième niveau de finition ajoute à la dotation de départ un certain nombre d’équipements : sièges Advanced Confort, caméra de recul, rétroviseurs rabattables électriquement, enjoliveurs 18″, poignées de portes couleur carrosserie, siège conducteur avec réglage lombaire.

C4 Plus Hybride 136 ch ë-DCS6 : 30700 euros

C4 Plus électrique 136 ch batterie 50 kWh : 34800 euros

C4 Plus électrique 156 ch batterie 54 kWh : 35800 euros

C4 Max

Pour 2200 euros de plus, la C4 Max bénéficie de la plus importante dotation de série de la gamme avec en plus du niveau Plus : jantes alliage 18″ diamantées, color clips gold satin, sabot avant silver chrome satin, navigation 3D connectée, combiné couleur numérique 7″, volant cuir pleine fleur, aie au stationnement avant et latéral, régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux de route, système de surveillance d’angle mort, accès et démarrage mains libres proximity.

C4 Max Hybride 136 ch ë-DCS6 : 32900 euros

C4 Plus électrique 156 ch batterie 54 kWh : 38000 euros

Une nouvelle gamme plus verte

Pas de révolution sous le capot pour la C4 restylée, qui disposait déjà des deux motorisations électriques et d’une offre hybride. Notons au passage la disparition du diesel, qui déserte toutes les gammes françaises au fur et à mesure. Repositionnée, la C4 est moins chère que les Golf et 308, mais fait l’impasse sur les motorisations hybrides rechargeables de ces dernières. Parviendra-t-elle à rebondir ? Réponse dans les prochains mois.

