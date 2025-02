Finalement la remplaçante de l’Audi A6 thermique sera bien une A6

la future Audi A6

Audi fait machine arrière sur son système de dénomination des modèles qui distinguait les motorisations thermiques et électriques par des numéros impairs et pairs. Une décision qui intervient après des retours négatifs de la part des clients et du réseau de concessionnaires. La remplaçante de l’A6 thermique ne sera donc pas une A7, mais une A6…TFSI ou TDI !

Une nomenclature abandonnée avant même d’être pleinement appliquée

L’idée d’Audi était pourtant claire : donner aux véhicules thermiques des numéros impairs (1, 3, 5, 7…) et réserver les numéros pairs (2, 4, 6, 8…) aux modèles électriques. Ce système visait à simplifier la lecture de la gamme, notamment avec l’arrivée des motorisations 100 % électriques e-tron.

Mais dans les faits, cette logique a semé la confusion, notamment avec des changements radicaux dans les noms des modèles emblématiques. Par exemple, l’A4 thermique devait devenir l’A5, tandis que l’A6 essence et diesel devait être rebaptisée A7, laissant l’A6 uniquement pour la version e-tron.

Face à l’incompréhension du public et des concessionnaires, Audi a donc décidé de faire marche arrière. Désormais, les modèles thermiques et hybrides rechargeables garderont leurs noms traditionnels, accompagnés des mentions TFSI (essence) et TDI (diesel), tandis que les électriques conserveront la désignation e-tron.

Un retour à la cohérence… en partie

Si Audi remet l’A7 thermique à sa place initiale en redevenant l’A6, la marque ne reviendra pas sur les noms des nouvelles A4 et A5. Malgré le fait qu’il s’agisse en réalité du même modèle avec des motorisations différentes, l’A5 restera positionnée comme un modèle plus grand que l’A4 dans la hiérarchie.

Autre conséquence : les SUV électriques comme les Q4 e-tron et Q6 e-tron garderont leur appellation actuelle. Audi semble donc vouloir un compromis entre sa tentative de modernisation et le retour à une nomenclature plus intuitive.

Une décision dictée par le marché

Dans un marché de plus en plus complexe, où les motorisations thermiques, hybrides et électriques cohabitent, les constructeurs cherchent à clarifier leurs gammes. Audi, en abandonnant ce système avant même son application complète, prouve qu’elle reste à l’écoute de ses clients et de ses distributeurs.

Comme de nombreux clients n’avaient certainement pas suivi ce changement de nomenclature, revenir à la normale avant qu’il soit trop tard est donc une bonne chose.