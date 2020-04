Confinement et lavage auto : attention à la prune !

Alors que le moindre déplacement doit désormais se faire en remplissant un formulaire, un acte simple comme laver sa voiture devient tout de suite compliqué. Est-ce autorisé ? Pour toute personne confinée actuellement en France, se déplacer pour laver sa voiture dans un centre de lavage auto n’entre bien évidemment pas dans le cadre des déplacements indispensables comme des courses d’alimentation. Mais dans le même temps, les centres de lavage ne sont pas fermés….Cela a conduit des automobilistes à laver leur voiture, par exemple en sortant du supermarché, sans même faire de détour. Et plusieurs cas nous ont été rapportés de procès verbaux de 135 euros dans ce genre de cas !

A moins que vous n’ayez besoin de laver un véhicule professionnel dans le cadre de votre travail, nous vous déconseillons donc de laver votre voiture dans un centre de lavage pendant la durée du confinement.

Le lavage est bien entendu autorisé si vous disposez d’une cour privative à votre domicile.

Cette impossibilité de lavage se déroule dans une période où le pollen recouvre de plus en plus les carrosseries mais aussi les vitres des voitures immobilisées. Et comme la visibilité demeure indispensable pour votre sécurité, nous vous recommandons également de nettoyer vos vitres régulièrement avant de prendre la route.