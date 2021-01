Conclusion essai Renault Clio 5

Essai Renault Clio 5

CONCLUSION :

Cette nouvelle Renault Clio s’est bonifiée par rapport à la précédente génération. Plus homogène, elle a gommé ses principaux défauts avec un habitacle entièrement revu et plus qualitatif. On ne pourrait que lui reprocher d’être un peu trop sage esthétiquement, surtout face à une Peugeot 208 II très aguicheuse. Une fois encore, la Clio demeure une valeur sûre, un modèle incontournable de la catégorie.

Ce nous avons aimé :

Des prestations très homogènes

Finition en progrès

Vie à bord agréable

Agrément de conduite

Volume de coffre élevé

Ce que nous avons moins aimé :

Garde au toit limitée à l’arrière

Peu d’évolutions de style extérieur ( vs Clio 4 )