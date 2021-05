Nouvelle édition limitée : Alpine A110 LÉGENDE GT 2021

Alpine A110 Légende GT

Avec une baisse de son volume de ventes, la marque Alpine se doit de réagir. Et en attendant un hypothétique SUV électrique premium chasseur de Porsche Macan, ce sont les séries limitées qui doivent attirer le chaland.

Pour 2021, Alpine débute avec une édition limitée à 300 exemplaires. L’Alpine A110 LÉGENDE GT 2021 associe le confort de la finition Légende avec la sportivité de la nouvelle A110S.

Il ne s’agit pas vraiment d’une nouveauté, puisque cette série limitée était déjà apparue au catalogue en 2020. Celle qui n’avait pas pu être présentée au salon de Genève 2020 annulée était annoncée à 400 exemplaires.

L’habitacle de l’Alpine A110 Légende GT

Cette A110 Légende GT 2021 est proposée en coloris Argent Mercure mat, une teinte inédite. Avec cette combinaison, l’habitacle comprend de série des sièges baquets Confort Sabelt® en cuir noir avec surpiqûres grises. Deuxième possibilité, la teinte Bleu Abysse et un intérieur avec du cuir Brun Ambré exclusif pour les sièges Confort Sabelt®. D’autres détails les différencient extérieurement : des 18 pouces Grand Prix diamantées avec leurs étriers de frein or vif, des logos or pâle, ou encore des feux arrière à LED translucides.

D’autres spécificités se retrouvent à l’intérieur, comme le ciel de pavillon microfibre Dinamica, les inserts en carbone brillant avec une trame tissée d’un fil cuivré sur la console centrale, la visière de planche de bord et les aérateurs, et bien entendu les plaques numérotées distinctives.

La plaque numérotée sur l’A110 Légende GT

Le moteur 1.8 turbo développe ici 292 ch, qui propulsent cette jolie sportive de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes.

Les prix de la nouvelle Alpine A110 LÉGENDE GT 2021 débutent à 71600 euros, soit un supplément de 2500 euros par rapport à une A110S.

Pour en savoir plus sur cette sportive, lire notre essai de l’Alpine A110 Légende