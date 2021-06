Le nouveau Lexus NX passe à la prise

nouveau Lexus NX

Il arrive fin 2021 : le nouveau Lexus NX, le SUV compact de Lexus. Avec 95 % de pièces nouvelles, le nouveau NX remplace un modèle qui aura connu un succès d’estime en Europe avec 170.000 exemplaires écoulés depuis 2014.

Ce nouveau modèle a été voulu agile, et aussi particulièrement technologique.

Esthétiquement, la face avant demeure fidèle à la calandre monumentale présente depuis le milieu des années 2010 chez Lexus. ( voir le design de l’ancien Lexus NX ) A l’arrière, le design évolue avec de nouveaux blocs optiques en forme de L qui se rejoignent par un bandeau lumineux. Un effet particulièrement à la mode chez la majorité des constructeurs….

Autre nouveauté : le logo Lexus est remplacé par un lettrage LEXUS sous le bandeau. Les dimensions évoluent à la hausse mais en douceur avec +20 mm de long, +5 mm de haut, et +20 mm de large. 30 mm en plus sont dévolus à l’empattement pour améliorer l’habitabilité.

L’arrière du tout nouveau NX

Lexus annonce une finition très soignée, dans le moindre détail. Nous pouvons également citer un éclairage d’ambiance avec 64 couleurs disponibles, ou encore l’abandon des poignées intérieures de portes ! A la place, un ingénieux système d’ouverture de porte électronique e-latch a été imaginé. Mais ce n’est pas tout avec un coffre dont la motorisation lui permet de s’ouvrir et de se fermer deux fois plus rapidement !

L’habitacle du Lexus NX 2021

Deux motorisations seront proposées, hybride, ou hybride rechargeable. Le Lexus NX350h hybride annonce fièrement une puissance de 242 ch, pour une accélération de seulement 7,7 s pour le 0 à 100 km/h. C’est 15 % de temps en moins que le modèle sortant, pour des émissions de CO2 e, baisse de 10 %. Les client auront aussi le choix entre traction avant et transmission intégrale.

Pour ceux qui veulent pouvoir rouler plus longtemps en tout électrique, le NX450h+ reprend le système hybride rechargeable proposé sur son cousin Toyota RAV4. Soit un quatre cylindres 2.5, associé à un moteur électrique à l’avant et à une batterie lihtium-ion de 18 kW. Le 0 à 100 est effectué en à peine plus de 6 secondes. L’autonomie est intéressante avec 63 km en tout électrique.

Lexus n’a pas revu à la baisse la capacité du réservoir qui demeure à 55 litres, ni la capacité du coffre identique à celle de la version hybride standard. Cette version est uniquement proposée en transmission intégrale.

Annoncé pour le dernier trimestre 2021, le Lexus NX n’a pas encore communiqué sa grille de prix.

Le design du nouveau Lexus NX devrait faire des adeptes

La grille de calandre du nouveau NX

Le lettrage Lexus sur le hayon remplace le logo Lexus