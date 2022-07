Peugeot 2008 Hybride MHEV : dès 2023 !

Peugeot 2008

Le Peugeot 2008 cartonne, mais vient de se faire dépasser cette année par le Renault Captur. La version restylée prévue pour 2023 arrivera avec une nouvelle arme : une motorisation hybride MHEV accompagnée d’une nouvelle transmission inédite.

Cette motorisation arrivera en 2023 sur le 3008 MHEV, et à point nommé sur le 2008 qui devrait justement être restylé pour relancer les ventes.

Le contenu de cette nouvelle motorisation hybride MHEV sur le 2008

Privé de version hybride jusqu’à présent, le Peugeot 2008 est actuellement proposé en essence sans aucune hybridation, en diesel, ou en électrique.

Il était donc grand temps qu’une version hybride soit proposée au catalogue. Celle-ci n’est pas totalement étrangère au SUV compact, puisqu’elle est basée sur le 3 cylindres Puretech 1.2 de 130 ch. La technologie MHEV pour Mild Hybrid Electric Vehicle, correspond à de l’hybridation légère et non full hybrid. Cette motorisation comporte donc une petite batterie de 0,9 kW, contre 1,2 KW pour un Captur E-TECH 145.

Il s’agit d’une batterie qui se recharge sans la brancher, avec la récupération d’énergie au freinage et à la décélération. L’ensemble fonctionne avec une architecture électrique 48V.

Un autre changement pour ce 2008 MHEV est d’utiliser une boîte de vitesses à double embrayage, et non la boite de vitesses automatique à 8 rapports utilisée actuellement. Cette nouvelle transmission est développée Punch Powertrain,

Avec cette nouvelle motorisation, le futur Peugeot 2008 MHEV sera capable de démarrer en électrique et de rouler en électrique à basse vitesse et sur de courtes distances. Dès que la vitesse augmentera, le moteur essence sera démarré, et le tout avec souplesse. La nouvelle transmission intégrera un petit moteur électrique de 21 kW.

Peugeot devrait viser une amélioration de l’efficience de son 2008 avec cette nouvelle version. Une baisse de la consommation sera bienvenue pour les acheteurs, alors qu’une réduction des émissions polluantes permettra à la marque d’améliorer son niveau d’émissions de CO2 moyen par voiture.

Le bilan devrait être donc positif, et tout le monde devrait être gagnant. Seul bémol : cette technologie fera grimper le tarif du 2008 de 130 ch.