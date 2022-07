Peugeot 2008 I, lequel choisir en occasion ?

La première génération du Peugeot 2008 arrive en 2013, tout juste un an après la sortie de la Peugeot 208. Les deux modèles partagent beaucoup d’éléments : plate-forme, motorisations, planche de bord et équipements ! Pourquoi choisir un Peugeot 2008 en occasion ? C’est ce que nous allons voir.

Ce SUV citadin se démarque de la berline 208 par une carrosserie surélevée, et une position de conduite plus haute mais pas autant que dans certains SUV. Plus de 1,35 million d’exemplaires ont été produits, mais pas seulement à destination de l’Europe. Le 2008 était produit à Mulhouse, mais aussi en Chine et au Brésil. Sur le marché français, ses ventes ont été élevées : on peut donc trouver des milliers d’exemplaires sur le marché de l’occasion. Ce qui profite aux acheteurs, avec un très large choix.

Ses qualités sont encore dans le coup avec un comportement routier affuté, un niveau de confort meilleur que celui d’une 208, une habitabilité intéressante…De quoi en faire un modèle d’occasion recherché.

Peugeot 2008 Urban Cross

Peugeot 2008 phase 1 : de 2013 à 2016

Ce remplaçant directe de la Peugeot 207 SW peut faire penser à un break surélevé de par son design, particulièrement de profil. Conçu en collaboration avec les équipes de Peugeot en Chine et au Brésil, ce modèle avait alors vocation à être commercialisé sur plusieurs continents. Cela a certainement conduit à favoriser un style relativement classique, qui puisse plaire à un large public.

La première phase du 2008 dispose d’une face avant dans l’esprit de celle de la 208, tout en innovant par exemple avec l’encoche dans les projecteurs avant, qui sera reprise plus tard sur 308 et 3008.

Peugeot 2008 phase 2

Peugeot 2008 phase 2 : de 2016 à 2019

Restylé en 2019, le Peugeot 2008 évolue par petites touches. A l’avant la calandre prend de l’ampleur, devient plus verticale et accueille le lion Peugeot. Pour renforcer son look de SUV et particulièrement de profil, les ailes avant sont munies d’élargisseurs d’ailes noir mat. Cette distinction n’est cependant présentes que sur les finitions supérieures ! A l’arrière les feux deviennent plus sombres, et une canule d’échappement chromée équipe certaines motorisations.

Le restyling est aussi l’occasion de faire du ménage dans les finitions, avec la finition Feline remplacée par la finition GT Line.

Les moteurs à choisir et à éviter sur le Peugeot 2008 I

1.2 Puretech 82 ch BVM5 et ETG 5 : ce moteur 3 cylindres atmosphérique de 82 ch est parfois à la peine sous le capot d’une 208, il est donc trop juste sur un 2008. En usage urbain essentiellement, il peut s’envisager.

1.2 Puretech 110 ch : le même 3 cylindres 1.2 L mais turbocompressé, ce qui favorise les performances avec un agrément de conduite digne de ce nom.

1.6 VTI 120 ch : ce 4 cylindres 1.6 atmosphérique de 120 ch est proposé au lancement du 2008, avant d’être remplacé par le moteur Puretech 110 ch. Il souffre d’une consommation supérieure et de l’absence de turbo.

1.2 Puretech 130 ch : avec 20 ch de plus, le 2008 3 cylindres prend son envol avec des performances déjà sympathiques, et de belles aptitudes routières.

1.4 HDI 68 ch : trop peu puissant pour le 2008, à éviter.

1.6 e-HDI 92 ch : un bon compromis dans la gamme diesel, déjà agréable et très sobre

1.6 e-HDI 115 ch : Le moteur le plus puissant en diesel au lancement du 2008, avec un très bon rapport agrément / consommation

1.6 BlueHDI 100 ch : le remplaçant du e-HDI 92 revoit encore sa consommation et ses émissions de CO2 à la baisse, avec un agrément similaire.

1.6 BlueHDI 120 ch : la version la plus puissante en diesel, une valeur sûre !

Le Peugeot 2008 restylé, mais sans les passages de roues des versions GT Line

Les finitions et les séries spéciales les plus intéressantes sur le Peugeot 2008

Allure : un niveau d’équipement très bien équipé dès 2013. L’équipement de série comprend : le volant en cuir pleine fleur, le pack visibilité, les rétroviseurs rabattables électriquement, les coques de rétroviseurs chromées, la climatisation automatique bizone, l’aide au stationnement arrière, la garniture de pavillon rétro-éclairée, les jantes alliage 16 pouces, le seuil de coffre en inox, les sabots avant et arrière en inox, les sièges avant sport mi-TEP, les quatre vitres électriques.

2008 Crossway : cette série arrive en 2014, elle est basée sur la finition Allure avec en plus des jantes alliage 17 pouces Eridan Gris Mat, des stickers spécifiques, le Grip Control, les vitres arrière surteintées, et la sellerie mi-tep/alcantara.

Feline Cuivre / Feline Titane : la finition supérieure avec sellerie cuir Claudia, Grip Control, jantes alliage 17 pouces, toit panoramique, filet de coffre, système de navigation, et vitres surteintées.

GT Line : la finition supérieure à partir du restyling, avec un équipement de série complet et une belle présentation extérieure et intérieure. Grip control, rétroviseurs rabattables électriquement, sabots avant et arrière inox, jantes alliage 17 pouces Eridan diamantées, seuils de portes avant aluminium, typage GT Line, vitres arrières surteintées et coques de rétroviseurs peintes en noir.

2008 Style : cette série arrive en 2016 avec de série vitres arrière surteintées, coques de rétroviseurs chromées, feux arrière à griffe 3D à led, étroviseurs rabattables électriquement, et aide au stationnement arrière.

Planche de bord du Peugeot 2008 GT Line

Fabilité du premier Peugeot 2008

Moteur 1.2 VTI / Puretech : problèmes de fuite d’huile, de calculateur défaillant, ou encore de boitier de servitude intelligent à remplacer.

Moteur 1.6 VTI 120 : des cas de fuites d’huile, avec des joints spi ou de carter à remplacer, mais aussi des problèmes de sonde de température d’eau.

Moteur 1.4 HDI : encrassement du FAP

Moteur 1.6 HDI : encrassement de la vanne EGR

Boite BMP6 / ETG6 : plusieurs défauts et problèmes, sur une boite déjà peu recommandable en agrément.

Système multimédia : des bugs, avec reprogrammations nécessaires voire des cas de remplacement du système complet.