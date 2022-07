Alpine A110 électrique : le prototype A110 E-ternité

Alpine A110 E-ternité

Pour les 60 ans de l’A110, Alpine crée la surprise avec un prototype électrique inattendu. L’Alpine A110 E-ternité est une version 100 % électrifiée de l’A110 actuelle, véritable laboratoire pour la marque qui est allée jusqu’à lui offrir une carrosserie découvrable.

Un défi, puisque la berlinette n’est pas prévue au départ pour être électrique. Les ingénieurs ont bien entendu puisé dans la banque d’organes du groupe Renault, et ont retenu pour les batteries celles de la Mégane E-Tech 100 % électrique. Mais les douze modules n’ont pu être logés ensemble, notamment avec un souci de répartition des masses indispensable pour un modèle sportif. Quatre modules de batterie sont placés à l’avant, et huit le sont à l’arrière. Des batteries qui pèsent 392 kg, et ont logiquement fait augmenter le poids de l’A110 E-ternité.

Mais par rapport à une A110 thermique qui pèse seulement 1120 kg, la prise de poids totale est raisonnable puisque ce prototype pèse seulement 1378 kg.

Du côté des performances, un moteur électrique standard a été utilisé, mais les performances nécessitaient une boîte de vitesses spécifique. C’est en interne qu’a été mise au point une boite double embrayage (DCT) avec un pilotage électronique comme sur l’A110 thermique. Une boite légère, compacte, et performante sans rupture de couple.

Cette Alpine électrique est censée pouvoir atteindre 250 km/h en vitesse de pointe, et passer de 0 à 100 km/h en 4,5 s. Soit tout juste un dixième de plus qu’une A110 normale, et trois dixièmes de plus par rapport à une A110 S. Avec 23,7 s, le 1000 mètres départ arrêté est également moins bon qu’en thermique. Une A110 classique le parcourt en seulement 22,8 s.

Alpine A110 E-ternité

Autre innovation de ce prototype : faire de l’A110 un modèle découvrable. Non pas un vrai cabriolet, mais plutôt un modèle doté d’un grand toit ouvrant…

Le tout sans pénaliser le poids ni la rigidité ! Les ingénieurs ont créé deux coquilles de toit injectées avec du carbone recyclé.

Alpine en a profité pour revoir la partie multimédia, en reprenant la tablette personnelle du conducteur : la meilleure solution pour faciliter la mise à jour et l’évolution technologique. Et pour piloter un système audio dernier cri comprenant 8 hauts parleurs !

Autre innovation : l’utilisation d’un matériau peu commun en automobile, le lin. Avec une meilleure acoustique que le carbone et aussi résistant, le lien utilisé a été produit par l’entreprise Terre de Lin située près de Dieppe. Des solutions nouvelles et innovantes, qui seraient certainement compatibles pour de la production en petite série comme celle des Alpine.

Electriser l’A110, un défi mais aussi une nécessité pour se projeter sur un avenir proche : Alpine va devenir une marque entièrement électrique. Ce qui au final aurait pu être évité avec l’amendement Ferrari…

Mais Luca De Meo ne l’entend pas de cette oreille : le nom de ce prototype vient en effet de sa demande : « Je veux électrifier Alpine pour l’inscrire dans l’éternité ».

La première mondiale sera faite dans un cadre parfaitement choisi : le Grand Prix de France de Formule 1 qui a lieu ce 24 juillet 2022.

Alpine A110 E-ternité

Chaine de traction et batterie de l’A110 E-ternité