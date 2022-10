Octobre 2022 : le dernier mois de l’essence bon marché ?

Plein carburant gazole sur une voiture diesel

Le mois d’octobre 2022 sera-t-il le dernier mois où l’essence est bon marché en France ? Tout semble en effet l’indiquer, car le calendrier est déjà connu depuis plusieurs semaines. Au 1er novembre, les aides à la pompe mises en place par le gouvernement vont baisser, en passant de 30 centimes par litre de carburant à 10 centimes par litre.

Ce qui mécaniquement, fera donc augmenter les prix à la pompe de 20 centimes d’un coup…

Un mauvais coup pour le pouvoir d’achat, alors que les prix à la consommation ne cessent d’augmenter. Rie ne nous indique non plus que le cours du pétrole ne remontera pas, en nous infligeant une hausse de prix plus marquée encore.

Les stations service Total Energies souvent fermées et indisponibles

Les automobilistes pensaient pouvoir cumuler les aides, avec les 20 centimes promis par Total Energies et cumulables avec l’aide du gouvernement. Mais la ruée vers les stations Total a entraîné une pénurie et des fermetures de stations services en grand nombre. Ces problèmes de ravitaillement des stations n’ont ensuite pas été arrangés par une grève chez Total Energies, à l’initiative de la CGT qui réclame une revalorisation de 10 % des salaires. Cette grève a par exemple entrainé la fermeture d’une raffinerie en Normandie, qui représente 20 % des capacités du groupe en France.

Total explique de son côté qu’en septembre, la fréquentation de ses stations a été 30 % supérieure à la normale. Ce qui est logique au vu de l’aide complémentaire proposée…

Les pénuries se poursuivent donc dans les stations Total, avec un grand nombre de stations qui semble tout le temps fermées.

Rappelons aussi les faits : si Total a mis en place cette aide, elle avait été réclamée par le ministre de l’économie Bruno Le Maire. Un cadeau qui n’en est pas totalement un : Total n’a en effet pas payé d’impôt sur la société sur les exercices 2019 et 2020. Alors que le groupe pétrolier réalise des chiffres record, avec par exemple 5,7 milliards de dollars de bénéfices rien que sur le second semestre 2022.