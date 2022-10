Ce que l’on sait déjà sur le futur Dacia Duster 2023

Le Dacia Bigster Concept va également inspirer le futur Duster

La troisième génération du Dacia Duster est programmée pour la fin de l’année 2023. Dans un an, ce nouveau SUV compact arrivera sur le marché avec des atouts encore plus nombreux qu’à l’heure actuelle. Faisons le point sur les informations dont nous disposons aujourd’hui.

Les motorisations attendues sur le Dacia Duster 2023

L’actuelle génération du Duster est proposée avec des moteurs essence, bi-carburation GPL et diesel. Une transition va donc devoir s’opérer vers l’électrification ! Comme sur les nouvelles Sandero et Jogger, le diesel ne sera pas proposé. Le GPL devrait être maintenu, car il est très plébiscité sur certains marchés comme la France, l’Italie, l’Espagne ainsi que la Roumanie. La patrie de ce Duster !

La grande nouveauté sera l’arrivée sous le capot d’une motorisation full hybride, d’origine Renault. Reprise notamment aux Clio, Captur et Arkana, cette motorisation développe 140 ch et arrivera dans un premier temps sur le Jogger au courant 2023. L’actuel Duster en fin de vie devra s’en passer, mais le Duster 3 sera donc également hybride dès son lancement.

Autre surprise : un Duster 100 % électrique serait à l’étude ! Une nécessité pour un modèle lancé fin 2023, avec une carrière qui pourra le faire durer jusqu’en 2030 au moins. A la vitesse où les marques évoluent dans ce domaine, il serait en effet difficile pour Dacia d’attendre 2031 pour commercialiser son premier SUV électrique.

Un style revu en profondeur

Contrairement à l’actuel Duster qui est resté très proche du premier opus, la future génération va changer d’aspect. Elle sera en grande partie inspirée par le concept du Bigster, le futur grand SUV Dacia qui proposera jusqu’à trois rangées de sièges. De son coté le Duster sera donc toujours un SUV compact prévu pour embarquer jusqu’à 5 personnes maximum.

Le nouveau design Dacia sera plus massif, avec des lignes imposantes qui souligneront sa robustesse et son esprit baroudeur. La marque roumaine mise beaucoup sur l’esprit outdoor, et le Duster s’affirmera donc comme un vrai tout-terrain. Même s’il nous vient des Carpattes, ce SUV sera évidemment essentiellement vendu en deux roues motrices…

Avec un design renouvelé en profondeur et de nouvelles motorisations, le futur Dacia Duster semble donc très bien parti pour continuer à s’imposer comme l’un des best-sellers du marché. On espère qu’il saura contenir ses tarifs pour ne pas trop faire subir l’inflation à ses acheteurs.