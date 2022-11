Additifs Liqui Moly : cure de jouvence pour votre moteur

Dans la famille des potions magiques pour l’entretien et la longévité de son moteur, notre équipe rédactionnelle a retenu trois produits phares du spécialiste allemand Liqui Moly

Notre objectif, entretenir un véhicule de la rédaction qui affiche un kilométrage dirons-nous pour le moins « respectable » et qui sait lui donner un petit coup de fouet !?

Pour mener à bien ce test, nous avons pris le soin de sélectionner des produits reconnus pour leur fiabilité et sécurité à savoir le lubrifiant moteur Cera Tec, le nettoyant pour système dielsel Pro-Line et enfin le Super Additif diesel Liqui Moly.

À propos de LIQUI MOLY

Avec près de 4 000 produits, Liqui Moly propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondé en 1957, le spécialiste germanique Liqui Moly développe et produit exclusivement en Allemagne. Elle y est régulièrement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise vend ses produits dans 150 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 733 millions d’euros en 2021.

Traitement pour le moteur Cera Tec Liqui Moly :

Afin de mener à bien toutes nos investigations, nous avons pris un recul de plusieurs semaines pour administrer à notre véhicule les différents produits présentés dans ce reportage dans les règles de l’art, comprenez selon les différentes recommandations d’utilisation.

Notre véhicule de rédaction est une Renault Megane IV DCI 115 qui affiche plus de 206 000 km au compteur. Ce véhicule a fait l’objet d’un suivi très régulier dans le réseau Renault (plan d’entretien effectué à la lettre), mais force est de reconnaître qu’une petite séance d’entretien ne lui ferait pas de mal.









Alors pour commencer, nous avons dans un premier temps administré le lubrifiant Cera TEC à notre moteur.

Ce produit est un lubrifiant solide en suspension à base de micro céramique reposant sur du nitrure de bore (BN) hexagonal dans des huiles de base sélectionnées. La structure stratifiée de type graphite réduit les frottements et l’usure et empêche le contact direct métal-métal.

La taille des particules < 0,5 µm garantit une filtrabilité maximale et une protection contre la sédimentation des particules de lubrifiants solides. Miscible avec toutes les huiles moteurs et huile de boîte de vitesses automobile du commerce.

Propriétés :

Réduit des pertes par frottement

Convient aux filtres à particules diesel

Miscible avec les huiles moteur courantes

Augmente la régularité de marche

Stabilité thermique maximale

Excellent comportement aux températures élevées et basses

Compatible avec turbocompresseur et catalyseur

Extrêmement résistant à la pression

Filtrable dans les filtres fins

Aucune sédimentation

Longue durée de vie du moteur

Chimiquement inerte

Réduite la consommation de carburant

Un produit simple à utiliser :

300 ml suffisent à traiter jusqu’à 5 litres d’huile moteur avec un effet longue durée jusqu’à 50 000 km.

Le produit Cera Tec est on ne peut plus simple d’utilisation, il suffit d’agiter le flacon puis de déverser le contenu du produit dans le compartiment d’huile moteur.

En plus d’adopter un look très sobre avec un design pour le moins premium, le flacon offre une parfaite prise en main et facilite de fait le bon versement du produit dans le compartiment de l’huile moteur, un jeu d’enfant.









Après avoir vidé la totalité du flacon Cera Tec dans notre moteur, nous avons pu constater dès les premiers kilomètres un moteur plus silencieux avec des claquements moteur moins perceptibles à froid. D’autre part, lors des phases d’accélération le moteur se montre bien plus alerte avec une réponse à l’accélérateur plus prompt. Globalement, nous parlerons en aucun cas d’un surplus de puissance, mais le moteur semble avoir retrouvé une certaine vitalité au fil des kilomètres.

Dans un second temps et pour mener à bien ce programme de cure de jouvence à notre auto, nous avons sélectionné deux additifs à placer directement dans le réservoir de carburant. A savoir : le Super Additif Diesel (Réf. 5120 Liqui Moly) ainsi que le Pro-Line Nettoyant système diesel (Réf. 1797 Liqui Moly).

L’additif carburant permet d’améliorer les caractéristiques du gazole ou de l’essence auxquels il est ajouté.

L’additif pour carburant gazole ou essence est une substance chimique permettant d’améliorer les propriétés du carburant. Ce dernier peut remplir plusieurs missions, à savoir :

Nettoyer les systèmes d’alimentation en carburant de toute forme de dépôt

Augmenter ses propriétés lubrifiantes afin de préserver le véhicule et optimiser la longévité des pièces

Améliorer la combustion

Réduire les interactions corrosives entre carburant et moteur.

Le système d’alimentation du véhicule est généralement très sensible à l’encrassement. Cet encrassement cause plus de bruits du moteur, plus de gaz d’échappement mais aussi une augmentation de la consommation de carburant.

Bien évidemment, nous avons pris le soin d’utiliser ces deux produits de façon espacés. Aussi deux ravitaillements complets de carburant ont été nécessaires entre chaque application de produits afin d’éviter tous mélanges de produits dans le même réservoir.

Pro-Line Nettoyant pour système diesel :

Ce produit à injecter directement dans le réservoir du véhicule réduit les émissions de substances polluantes et optimise ainsi l’opacité de la fumée avant le contrôle antipollution. A noter, que ce produit a été testé dans le cadre d’essais sur banc à l’échelle internationale.

Le produit actif débarrasse les injecteurs, l’ensemble du système de carburant et les chambres de combustion de dépôts gênants. Empêche le grippage et la résinifaction des aiguilles d’injecteur. Optimise le processus de combustion et permet au moteur de retrouver sa puissance d’origine.

Soulignons que ce produit s’avère relativement économique à l’usage. Effectivement, le spécialiste germanique indique qu’un seul flacon permet de traiter pas moins de 70 litres de gasoil.

Application :

Simple d’utilisation, il vous suffit de verser directement le produit dans le réservoir de carburant. A titre préventif à chaque révision, après des réparations sur le système de carburant pour le traitement de problèmes ou après chaque nettoyage JetClean. Pour éliminer les problèmes, il est recommandé d’ajouter le produit au carburant à chaque passage à la pompe pendant environ 2 000 km.









Propriétés :

Elimine les dépôts dans l’ensemble du système d’alimentation en carburant

Assure une combustion optimale

Permet de réaliser des économies de carburant et de réduire les émissions

Nettoie le système d’alimentation en carburant

Réduit l’opacité de la fumée

Minimise l’usure

Bonne protection anticorrosion

Rentabilité élevée

Puissance optimale du moteur

Processus d’allumage amélioré

Augmente la sécurité du fonctionnement

Elimine les cliquetis d’injecteur

Champs d’application :

Pour tous les véhicules diesel, y compris les véhicules à injection common rail et technologie à injecteur-pompe.

Super Additif Diesel :

Elimine les dépôts dans le système d’injection diesel ainsi que dans la chambre de combustion et empêche la formation de nouveaux dépôts. Entretien tous les composant du système d’injection diesel. Empêche le grippage et la résinification des aiguilles d’injecteur.

Augmente l’indice de cétane, améliore la qualité de l’allumage du gazole et veille à un fonctionnement régulier du moteur. Protège l’ensemble du système de carburant et rejettent moins de gaz polluants. Convient à tous les moteurs diesel, avec et sans filtres à particules diesel.

A titre préventif ou en cas de problèmes. Entièrement compatible avec tous les gazoles conventionnels et verts. 250 ml de produit permettent de traiter jusqu’à 75 litres de carburant avec un effet longue durée.

L’application de ce produit est également on ne peut plus simple, à l’instar du Pro-Line Nettoyant pour système diesel, il convient de déverser le contenu du flacon du Super Additif Diesel directement dans le réservoir de carburant.









Les avantages des produits Liqui Moly testés :

Minimise l’usure du moteur

Simple et rapide d’utilisation

Economie de carburant après traitement constatée 0,4 l/100 km

Notre avis :

Après quatre semaines de traitement et près de 2 000 km, force est de reconnaître que notre moteur a retrouvé une certaine vitalité avec une linéarité et une souplesse d’utilisation pour le moins appréciable. Par ailleurs, lors du démarrage le matin c’est-à-dire moteur à froid, les claquements si caractéristiques des moteurs diesel sont désormais moins perceptibles.

Même s’il est difficile de mesurer les rejets de Co2 sans équipements adéquates, il nous a semblé que les gaz d’échappements étaient moins présents après l’adjonction de l’additif Super Additif Diesel.



Enfin dans un autre registre, nous avons relevé une baisse de la consommation de carburant sur notre auto pour le moins significative. Effectivement, nous sommes passés d’une moyenne de 6,00 l/100 km avant traitement à 5.6 l/100 km à l’issu des différents traitements Liquides Moly administrés à notre véhicule, un bon point !