Miss France 2022 reçoit un cadeau sympathique de la part de Peugeot

Miss France 2022

Diane Leyre a été élue Miss France 2022, après avoir été élue Miss Ile de France en 2021. Cette francilienne vient tout juste de recevoir un cadeau bien sympathique de la part de Peugeot : une voiture électrique !

Miss France 2022 a pu choisir dans la gamme la voiture qui lui plaisait, et a retenu le SUV électrique de Peugeot : le e-2008. Concernée par les questions d’environnement et souhaitant réduire la pollution, Miss France 2022 a donc été logiquement attirée par ce SUV électrique. Peugeot n’a pas fait les choses à moitié en lui offrant un e-2008 GT, la plus belle finition proposée. Un véhicule proposé sur Peugeot Store à 42360 euros avant déduction du bonus écologique.

La jeune Miss France qui vient tout juste d’avoir son permis a pu être livrée à la concession Peugeot de Nanterre, et sans avoir à patienter 17 semaines comme le ferait un client lambda !

Les Peugeot électriques très prisées des dernières Miss France

Peugeot est partenaire de Miss France depuis de très nombreuses années. L’année dernière, Miss France 2021, Amandine Petit, avait choisi une e-208. Un choix identique à celui de Miss France 2020, Clémence Botino.

Les 4 années précédentes, le SUV 2008 de la précédente génération avait fait le bonheur des Miss France 2016 à 2019. Miss France 2015 a eu moins de chance : Camille Cerf s’est contenté d’une petite Peugeot 108 !

Moins sympathique que le coupé RCZ obtenu par les deux miss qui l’ont précédée…

Cela fait donc trois années de suite que les Miss France choisissent des Peugeot électriques ! L’année prochaine Miss France 2023 aura aussi la possibilité d’opter pour une e-308, qui aura intégré le catalogue. La gamme électrique va en effet se développer chez Peugeot dans les années à venir. De leur côté les actuelles e-208 et e-2008 vont évoluer avec une plus grosse batterie et une nouvelle motorisation forte de 156 ch.