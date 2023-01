Renault confirme l’arrivée de son Espace 6 au printemps

Renault débute le teasing sur sa sixième génération du fameux Espace. Et nous confirme donc que la version 7 places de l’Austral reprendra bien cette appellation, comme nous vous l’avions révélé en novembre dernier ( lire : Futur Renault Espace 2023 : nouvelle recette )

Ce que ces images nous apprennent : moteurs et design

Ces images nous montrent le logotype inédit de l’Espace 6, avec un E stylisé de couleur dorée et non argentée pour mettre en avant l’électrification embarquée.

Basé sur l’Austral, l’Espace de sixième génération aura droit à des motorisations hybrides et délaissera les moteurs thermiques classiques ainsi que le diesel. Il sera ainsi disponible dès son lancement avec la motorisation E-TECH de 200 ch inaugurée par l’Austral. Celle-ci comprend un moteur essence 3 cylindres 1.2 de 130 ch, associé à deux moteurs électriques dont un alterno-démarreur. Une batterie lithium-ion de 2 kWh est rechargée par les phases de freinage et de décélération, et permet ainsi de rouler à basse vitesse sans avoir besoin de relancer le moteur essence.

Cette motorisation E-Tech Full Hybrid sera prochainement déclinée en 160 ch : ce moteur devrait être privilégié sur l’Espace par rapport à la motorisation Mild Hybrid de 160 ch qui devrait disparaitre d’ici la fin de l’année.

Mais ce n’est pas tout : les ingénieurs de Renault travaillent aussi sur une version hybride rechargeable. Le niveau de puissance devrait grimper à 280 ch. Mais il est probable qu’il faille attendre 2024 pour passer commande de cette version.

Du côté du style, les images présentées nous montrent l’arrière de l’Espace. Qui semble être identique à celui de l’Austral ! A vérifier en vrai, au printemps 2023 quand il sera dévoilé.

Pour résumer, l’Espace sera donc un grand Austral avec jusqu’à 7 places à bord. Il sera donc rallongé au niveau de son empattement et de son porte-à-faux arrière. Les différences esthétiques seront principalement visibles de profil, à moins que Renault ait prévu quelques différences sur la partie avant.

Etroitement dérivée de l’Austral, cette nouvelle génération de l’Espace n’aura donc pas nécessité d’investissement trop élevé. Elle pourra profiter des dernières motorisations hybrides, et fera l’impasse sur le diesel, et sur le 100 % électrique.

Le nouveau logotype de l’Espace 6