Audi Q7 2024 : certainement l’ultime Q7 avant la fin

Audi Q7 2024 – Image de rendu : Kolesa

Audi prépare activement le dernier lifting de l’actuelle génération de son grand SUV thermique, le Q7. La deuxième génération sera faceliftée d’ici 2024, pour un modèle qui sera certainement le dernier de la série ! L’accent étant désormais mis sur les modèles électriques, de ombreux modèles Audi vont ainsi disparaitre dans les années à venir. A commencer par les A1 et Q2, qui ne seront pas renouvelés. A l’autre bout de la gamme, le Q7 va tout de même avoir droit à un ultime facelift pour poursuivre sa carrière en douceur.

Les changements esthétiques prévus pour l’Audi Q7 II

Des prototypes ont déjà été surpris, et ont permis à l’illustrateur Kolesa de réaliser ces rendus inédits. Le gros des changements sera bien évidemment appliqué sur la face avant du grand SUV, pour lui permettre de mieux s’intégrer dans la gamme actuelle Audi. Les nouveaux blocs optiques se distinguent par une signature lumineuse inédite en partie supérieure, dans l’esprit de ceux d’un Q4 e-tron. Elargie, la calandre est à nouveau en contact avec les projecteurs, comme sur la version de 2015 ! La calandre singleframe est remaniée, avec un jonc épais qui pourra être livré en noir ou en chrome.

Les designers n’ont pas oublié le bouclier avant, avec des entrées d’air latérales plus graphiques et plus réduites. A l’arrière, les changements devraient être limités à une nouvelle signature lumineuse, et à une partie basse du bouclier redessinée.

Pas de gros changements techniques attendus, avec l’accent mis sur les versions hybrides et hybrides rechargeables. Des évolutions seront aussi réalisées dans l’habitacle, avec quelques mises à jour des matériaux, du système d’info-divertissement et des inserts de la planche de bord.

Lancé en 2015, le Q7 II avait déjà été remanié en 2019. Il est donc bien parti pour dépasser les 10 ans de carrière, puisque la firme d’Ingolstadt se concentre sur le développement de sa gamme électrique.

Cet Audi Q7 sera donc le dernier de la série, puisqu’Audi ne souhaite plus lancer de nouveau modèle thermique à compter de 2026.