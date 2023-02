Alpine va changer de dimension avec la petite A5 électrique

Alpine change de dimension avec la petite A5

Alpine va pouvoir bénéficier dès l’année prochaine d’un tout nouveau modèle : la déclinaison sportive de la future Renault 5 électrique. Celle-ci pourrait être baptisée A5, bien que ce patronyme risque de déranger une certaine marque aux anneaux…

Quel est le programme de cette future petite sportive électrique signée Alpine ? On vous dit tout !

Une Alpine dérivée de la R5 électrique

Renault et Alpine vont pouvoir utiliser des effets de synergie avec ces deux futurs modèles électriques lancés en 2024. Les R5 et A5 partageront presque tout : leur plate-forme CMF-EV, leur cellule centrale à 5 portes, leur planche de bord…

En revanche toutes les pièces de carrosserie ne seront pas partagées. Pour se démarquer de la future R5, l’Alpine A5 aura droit à un faciès spécifique. Sa face avant devrait ainsi s’inspirer en partie de la légendaire A110…elle pourrait y faire référence à travers 4 éléments lumineux qui constitueront sa signature lumineuse. Elle devrait aussi se démarquer par de nombreux éléments non tôlés comme les boucliers, les bas de caisse et l’aileron arrière.

A l’intérieur, si la planche de bord sera celle de la R5 des familles, elle sera ici agrémentée d’inserts spécifiques, et d’un volant sport Alpine. Les sièges et l’habillage des contre-portes devraient aussi apporter une touche sportive et premium à l’habitacle.

Quelle puissance pour la future petite Alpine électrique ?

Alors que la R5 E-Tech sera proposée avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 135 ch environ, l’Alpine A5 sera nettement plus puissante. Elle reprendra ainsi le moteur électrique de la Megane E-TECH, avec une puissance de 218 ch. Avec ce bloc, la compacte passe de 0 à 100 km/h en 7,4 s : la petite Alpine, plus légère, devrait faire descendre ce chiffre à 6 s. L’objectif étant de la placer au niveau de petites GTI thermiques, la plupart mettent entre 6 s et 6,5 s sur cet exercice. A l’exception de la GR Yaris, nettement plus puissantes.

Des indiscrétions avaient déjà été faites par les ingénieurs : ce futur modèle Aloine ne placera pas son moteur électrique à l’arrière er sera donc une traction avant. Ce qui sera une similitude avec la R5 Alpine d’antant !

Pour la batterie, une capacité de 52 kW serait envisagée pour une autonomie autour de 400 km.

Avec un tel niveau de puissance, les tarifs risquent d’être relativement salés. On imagine qu’ils pourraient débuter autour de 42000 euros, selon le niveau d’équipement embarqué.

Cette future petite sportive sera assemblée à Douai, sur les chaines de la R5 E-TECH. Elle pourra ainsi porter fièrement les couleurs d’Alpine et du made in France !