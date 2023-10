Ce concept 20 23 fait référence à la future citadine électrique de Nissan

Ce nouveau concept Nissan 20 23 fait référence à la citadine électrique attendue pour 2024

Pour célébrer le 20e anniversaire de Nissan Design Europe à Londres, Nissan a révélé le tout nouveau concept-car électrique urbain et sportif, le Nissan Concept 20-23. En dehors de son aspect sportif et exubérant, ce concept fait directement référence à la future Micra électrique attendue pour 2024.

Une Micra bodybuildée

Ce nouveau concept-car Nissan baptisé Concept 20-23 en référence aux 20 ans de NDE à Londres et à l’année en cours, incarne l’innovation et la créativité de Nissan dans le domaine de la mobilité électrique.

Il a été conçu par une équipe de jeunes designers de NDE, avec pour mission de créer une citadine électrique innovante et amusante, conçue pour les rues de Londres. Inspiré par l’engagement de Nissan en Formule E, le sim racing en ligne et l’expertise de la marque en matière de berlines novatrices, ce concept repousse les limites de la créativité automobile.

La carrosserie du Concept 20-23 arbore un design aérodynamique agressif, directement influencé par l’univers de la course en ligne et de la Formule E. Les caractéristiques aérodynamiques comprennent des jupes avant et arrière, des ouvertures de refroidissement des freins et des extracteurs d’air derrière les roues avant. Les phares à LED, disposés en demi-cercles, confèrent à l’avant du véhicule une apparence unique et sympathique.

Les passages de roues musclés abritent de grandes jantes montées de pneus à profil bas, contribuant à l’esthétique sportive du concept. Les flancs de la voiture intègrent des grilles d’aération pour réduire la résistance à l’air.

À l’arrière, un grand becquet monobloc ajoute une touche finale à l’aérodynamisme du véhicule, sans compromettre la visibilité. Les feux arrière, également constitués de fines LED en demi-cercles, contrastent avec les lignes carrées de la voiture, créant un équilibre entre sportivité et fonctionnalité.

L’habitacle du Concept 20-23 offre une expérience ultra-sportive avec des sièges baquets, un volant sport rectangulaire et des commandes de performances du groupe motopropulseur électrique à portée de main du conducteur. Les distractions sont minimales, avec seulement deux écrans affichant des informations essentielles, s’inspirant ainsi des cockpits de course et des simulateurs de course en ligne.

Le Concept 20-23 reflète la vision audacieuse de Nissan pour l’avenir de la mobilité électrique urbaine, combinant innovation, technologie et passion pour la conduite. Alfonso Albaisa, Senior Vice President Global Design de Nissan, a déclaré : « Le Concept 20-23 qu’ils ont conçu est une berline compacte fortement influencée par le monde de la course en ligne. J’adore l’histoire qu’il raconte sur la façon dont les mondes de la vie urbaine moderne, des jeux en ligne et de la mobilité zéro émission se croisent. »

Ce concept-car incarne la tradition de Nissan consistant à apporter une touche ludique et excitante à l’univers des petites voitures, tout en repoussant les limites de la mobilité électrique.

Bien entendu la future Micra sera assez éloignée du concept, mais on peut espérer qu’une Micra Nismo au tempérament sportif soit proposée. La base technique le rend possible, étant donné qu’une de ses cousines sera la future Alpine A290…

