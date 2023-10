Volkswagen propose les Polo, ID.3 et T-Cross par abonnement

Volkswagen France inaugure une nouvelle ère de mobilité avec le lancement de son offre d’abonnement tout compris, marquant ainsi une étape importante dans l’adaptation de la marque à un nouveau modèle économique. Désormais disponible sur le marché français, l’offre Volkswagen Abonnement offre aux clients la possibilité de souscrire un abonnement pour une durée de 3, 6 ou 12 mois, leur permettant de prendre le volant de modèles phares de la marque, tels que la Polo, le T-Cross ou l’ID.3.

Une alternative à la location en longue durée

Volkswagen Abonnement, développée en partenariat avec Volkswagen Financial Services, présente une nouvelle solution de mobilité qui se situe à mi-chemin entre la location avec option d’achat et la location courte durée. Cette offre innovante offre aux clients un parcours entièrement numérique et la possibilité de faire livrer leur véhicule directement à leur domicile.

Gerrit Heimberg, Directeur de la marque Volkswagen en France, explique : « Cette nouvelle offre est un élément clé de notre nouveau modèle économique. Elle représente une étape supplémentaire dans notre transformation en tant que fournisseur de services de mobilité. » Actuellement disponible pour la Polo, le T-Cross et l’ID.3, la plateforme sera progressivement étendue à l’ensemble du réseau de distribution afin de proposer l’intégralité de la gamme Volkswagen.

Un forfait d’abonnement avec 1000 km par mois

Les modèles Polo, T-Cross et ID.3 sont proposés avec une durée de détention de 3, 6 ou 12 mois. Le contrat Volkswagen Abonnement est une offre « tout compris » qui couvre tous les aspects liés au véhicule, à l’exception du carburant ou de la recharge électrique. En pratique, cela signifie que le forfait d’abonnement comprend 1 000 km par mois, ainsi qu’une offre de services complète, comprenant l’immatriculation, le contrôle technique, l’entretien, l’assurance, les taxes et les protections. Les clients de Volkswagen peuvent ainsi profiter de leur véhicule en toute tranquillité d’esprit.

Mais cette souplesse a un prix : les tarifs sont nettement plus élevés que pour les offres en location longue durée traditionnelle.

Les prix débutent à 589 euros par mois pour une Polo, à 679 euros par mois pour un T-Cross, et à 729 euros par mois pour une ID.3. Des prix élevés, qui sont de mise pour un abonnement sur 12 mois. Soit plus de 7000 euros, pour une seule année de location. A ce tarif vous n’avez pas la Polo de base, mais une version Style TSI 95 DSG. Pour 20 euros de plus par mois, vous pouvez réduire la durée à 6 mois d’engagement. Et pour 80 euros de plus par mois, vous pouvez réduire cette durée à seulement 3 mois.

La souplesse est donc appréciable, mais se payera au prix fort !