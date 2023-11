La Lamborghini Countach de Di Caprio dans le Loup de Wall Street est à vendre

Une des scènes emblématiques du film « Le Loup de Wall Street » met en vedette une Lamborghini Countach 25th Anniversary de 1989 gravement accidentée. Cette voiture, conduite par l’acteur Leonardo DiCaprio dans la célèbre scène de l’accident, est sur le point d’aller sous le marteau lors d’une vente aux enchères.

Une vente aux enchères pour les cinéphiles

RM Sotheby’s avait annoncé il y a trois mois la mise aux enchères de l’une des deux Lamborghini Countach utilisées dans le film. Cependant, il est important de noter qu’il ne s’agit pas de la voiture principale que Leonardo DiCaprio a accidentée en recréant une scène du personnage Jordan Belfort sous l’emprise de substances. Cette voiture gravement endommagée, une Lamborghini Countach 25th Anniversary de 1989, sera proposée aux enchères par Bonhams lors de sa vente à Abu Dhabi le 25 novembre. C’est la première fois que cette voiture est mise aux enchères depuis le tournage du film, et elle est dans l’état exact où elle était à la fin du tournage. Son prix de vente est estimé entre 1,5 et 2 millions de dollars. Bonhams précise que cette Countach est apparue à l’écran pendant environ 3 minutes et 11 secondes et qu’il s’agit de la même voiture que DiCaprio a accidentée. De manière intéressante, le réalisateur Martin Scorsese n’était pas satisfait des dommages causés à la voiture lors des cascades et a demandé à un camion de la percuter plusieurs fois pour lui infliger encore plus de dégâts.

La deuxième Countach utilisée dans le film sera mise aux enchères en décembre. Il s’agit d’une voiture louée spécialement pour le film et qui n’est apparue à l’écran que pendant 16 secondes. Le gagnant de l’enchère repartira non seulement avec la voiture, mais aussi avec le costume que DiCaprio portait pendant les scènes de l’accident, une chaise de réalisateur et un clap signés par DiCaprio, Scorsese et Margot Robbie, deux sweat-shirts de l’équipe, deux DVD du film, ainsi que des lettres d’authenticité de la société de production.

La Lamborghini Countach 25th Anniversary n’a été produite qu’à 658 exemplaires, et cette voiture est l’une des 12 livrées aux États-Unis avec une finition de peinture Bianco Polo et un intérieur blanc assorti. Il s’agit d’une pièce de cinéma unique qui est sur le point de trouver un nouveau propriétaire lors de cette vente aux enchères exceptionnelle.