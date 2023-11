Tesla prévoit de produire son modèle à 25000 euros dans la Gigafactory de Berlin

La future Tesla Model 2 est très attendue

Tesla prévoit de lancer une voiture électrique abordable à un prix inférieur à 25 000 euros dans les prochaines années, selon une confirmation de son PDG, Elon Musk. Cette voiture économique, dont le nom reste inconnu, sera produite dans plusieurs parties du monde, y compris en Chine, au Mexique, en Inde, et en Europe. La Gigafactory de Berlin, en Allemagne, sera l’un des principaux sites de production pour cette nouvelle voiture. Cette production européenne devrait donc garantir aux acheteurs français de pouvoir bénéficier du bonus écologique : une mauvaise nouvelle pour les concurrents européens !

Une production mondiale pour le futur best-seller Tesla

C’est lors d’une visite à la Gigafactory de Berlin qu’Elon Musk a confirmé que le nouveau modèle à petit prix serait bien construit par cette usine allemande.

L’objectif de Tesla est de réduire considérablement les coûts de production de cette voiture par rapport aux modèles actuels, comme le Model 3 et le Model Y. Les économies sur les coûts de production pourraient atteindre jusqu’à 50 % par rapport aux modèles existants, ce qui permettrait à Tesla de proposer un véhicule électrique à un prix très compétitif, favorisant ainsi l’adoption des voitures électriques à l’échelle mondiale.

Le design de cette nouvelle voiture est décrit comme étant futuriste, mais Tesla ne veut pas pour autant renouveler les erreurs commises avec le Cybertruck. Bien que la date de lancement exacte reste incertaine, il est peu probable que le modèle soit disponible avant 2025.

Cette annonce de Tesla marque une avancée majeure dans l’industrie de l’automobile électrique, car elle vise à rendre les véhicules électriques plus accessibles à un public plus large. La réduction significative du prix d’achat devrait stimuler l’adoption des voitures électriques en Europe, où la mobilité durable gagne en importance.

La Gigafactory de Berlin a ouvert en mars 2022. Les objectifs de départ étaient ambitieux : produire 100 gigawattheures de batteries par an ainsi qu’un million de voitures électriques. Un an après l’ouverture, Tesla a déjà confirmé avoir atteint un premier objectif de production de 5000 Model Y par semaine. Mais fin août 2023, les chiffres étaient déjà en baisse avec une moyenne hebdomadaire de 4000 unités seulement. par semaine. En cause notamment : des effectifs en baisse, avec des salariés qui se plaignent des conditions de travail et ne se bousculent pas pour aller signer un contrat chez Tesla. Sur le site de l’usine, des recrutements sont en cours. Pour produire le nouveau modèle à 25000 euros, Tesla a donc un challenge à relever : fidéliser son personnel et recruter suffisamment pour ne pas pénaliser la production.